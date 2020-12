Ladendetektiv erwischt 27-jährigen polizeibekannten Langfinger auf frischer Tat

Erfurt. Ein 27-Jähriger ist in Erfurt dabei erwischt worden, wie er Computerspiele im Wert von 1000 Euro in seinen Rucksack steckte. Darin fanden sich dann noch Tabakwaren und Markenparfums.

Ein Ladendetektiv in Erfurt hat Dienstagnachmittag einen 27-jährigen Mann auf frischer Tat ertappt. Er hatte ihn dabei beobachtet, wie er in einem Elektrofachmarkt mehrere Computerspiele eingesteckt hatte. Bei einem Blick in seinen Rucksack kam zahlreiches Diebesgut zum Vorschein. Neben Computerspielen im Gesamtwert von fast 1000 Euro führte er Tabakwaren und mehrere Markenparfums bei sich.

Der Dieb war der Polizei bereits wegen mehrerer Diebstähle bekannt. Er wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in der Zelle. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Erfurter Polizei ist außerdem auf der Suche nach einem Ladendieb, der im April vergangenen Jahres so lang auf einen Ladendetektiv einschlug, bis er flüchten konnte.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: