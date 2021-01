Lange Erfurter Museumsnacht wird auf drei Tage gestreckt

Statt an einem Abend bis in die Nacht hinein Kunst- und Kulturinteressierte in die Erfurter Museen zu locken, wird die „Lange Nacht der Museen“ in ihrer mittlerweile 21. Auflage zu drei Veranstaltungstagen: Vom 21. bis 23. Mai werden die Häuser drei Tage öffnen und zum Kennenlernen auf besondere Art einzuladen. „Um den Besucherandrang besser zu verteilen“, wie der Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich sagt.

Mit einem Glas Wein bei Musik einer Band zur Vernissage wie in den Vorjahren dicht zusammen zu stehen – das werde die Pandemie auch im Mai wohl noch nicht zulassen. So wäre das bisherige Konzept „nicht zielführend“, so Knoblich. Bei dann hoffentlich gesunkenen Infektionszahlen könne die „Lange Nacht“ mit vielen kleinen Attraktionen wie speziellen Führungen oder pädagogischen Angeboten wieder einem ersten „lustvollem Kulturkontakt“ nach langer Pandemie-Pause einladen, so der Kulturbeigeordnete. Wie genau, das werde noch zu klären sein, aktuell gebe es dazu nur einen Zwischenstand und einen „Bericht aus der Ideen-Werkstatt“ zwischen Prüfaufträgen und Empfehlungen, bei gleichbleibendem Budget.

Besucherinteresse bliebe es auch dann sicherlich, nicht Teil einer großen Menschentraube zu werden, dieser Sorge komme man mit einer Entzerrung der Besucherströme nach. An Details des Konzeptes dafür werde noch gearbeitet, erste Ideen habe man gemeinsam mit den Einrichtungen und in der Kulturdirektion entwickelt. Die Stadt Kassel hatte ihre Museumsnacht 2020 bereits ähnlich umgestaltet, in Anlehnung an dieses Modell werde sich Erfurt zur Langen Nacht 2021 neu orientieren. Die Zahl 21 spielt diesmal eine besondere Rolle: „21 Mal anders“ laute das Motto, unter dem sich die 21 Häuser der Stadt präsentieren werden. Es ist zudem die 21. Lange Nacht der Museen in Erfurt.

Bei den externen Partnern werde man in diesem Jahr stärker fokussieren, so Knoblich: Von maximal fünf Orten an denen kreativ in Sachen Kultur gearbeitet werde, ist die Rede. Kunstschaffende und Ateliers in größerer Zahl waren in den vergangenen Jahren zum Teil der Museumsnacht geworden und hatten das Angebot deutlich verbreitert. Dies sei von vielen über eine Drei-Tage-Strecke gewiss nicht zu leisten, so dass nur eine Handvoll Projekte ins Boot geholt, dafür aber auch mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden sollen.

Er gehe aktuell davon aus, dass Kulturveranstaltungen voraussichtlich frühestens im zweiten Jahresquartal wieder möglich werden und auch dann noch großes Improvisationstalent gefragt sei, so Knoblich. Noch gibt es keinen beschlossenen Stadthaushalt: Schon allein diese haushaltslose Zeit zwinge dazu, mit Augenmaß an Veranstaltungsplanungen heranzugehen. Ein für Erfurt magisches Datum könne der Start der Bundesgartenschau im April sein: Eine „imaginäre Hoffnungslinie“ im Kalender, nach der ein Kulturbetrieb wieder in Gang kommen könne. Alle Planungen seien derzeit wackelig, aber hoffnungsvoll, sagt Knoblich, der bei allen coronabedingten Startschwierigkeiten auf größte Anstrengungen verweist, 2021 dennoch zu einem fulminanten Kulturjahr werden zu lassen.

Lange Nacht der Museen: 21. bis 23. Mai, Fr und Sa 14 bis 22 Uhr, So 10 bis 18 Uhr.