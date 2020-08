Laterne und Schilder umgefahren – Unsittlich bepöbelt und bedroht – Betrüger geschnappt

Bei Erfurt-Stotternheim hat am Donnerstagabend ein Autofahrer offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Geländewagen verloren und mehrere Straßenschilder umgefahren. Das Fahrzeug dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Insassen darunter ein Kind wurden nach ersten Informationen nicht verletzt.

Bei der Kontrolle einer 38-jährigen Mercedes-Fahrerin stellte sich heraus, dass die alkoholisierte Frau zuvor in der Weimarischen Straße eine Straßenlaterne mit ihrem Auto stark beschädigt hatte. Demnach ging bei der Polizei gerade ein, als die Frau auf der Dienstelle auf ihre Blutentnahme wartete. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte bereits einen Wert von 2,7 Promille ergeben. Bei der Prüfung der Spurenlage vor Ort sei die 38-jährige schnell als Unfallverursacherin ermittelt worden. Der Schaden an der Laterne wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Gegen die Frau wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Frau bepöbelt und Mitarbeiter bedroht

Vor der Agentur für Arbeit wurde am Donnerstagnachmittag in Erfurt ein Sicherheitsdienstmitarbeiter gegen 15.45 Uhr Zeuge, wie eine Frau durch zwei Unbekannte unsittlich bepöbelt wurde. Die Frau habe daraufhin die Flucht ergriffen. Als der 48-jährige Mitarbeiter die beiden Männer zur Rede stellte, bedrohten ihn diese und flüchteten anschließend mit der Straßenbahn Richtung Innenstadt, so die Polizei. Die Täter seien etwa 20 Jahre alt, hatten eine kräftige Statur und kurze schwarze Haare. Beide trugen den Angaben zufolge rote Jogginganzüge.

Die Polizei sucht neben Zeugen auch nach der Frau, die durch die Männer angepöbelt wurde. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer (0361/7443-0) entgegen.

Betrüger auf frischer Tat festgenommen

In Erfurt sind zwei Männer wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug festgenommen worden. Eine 37-jährige Frau aus dem Landkreis Bautzen hatte laut Polizei in Sachsen Strafanzeige erstattet, weil Unbekannte ihr Paypal-Konto gehackt hatten und mit diesem unberechtigt einen Interneteinkauf im Wert von mehreren hundert Euro getätigt hatten. Die Lieferung der Ware sollte demnach an eine Anschrift in Erfurt erfolgen. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Erfurt wurden schließlich am Donnerstagnachmittag die beiden mutmaßlichen Täter auf frischer Tat gestellt, als sie versuchten die Sendung abzuholen. Neben der betroffenen Lieferung seien weitere neun Pakete sichergestellt worden, die durch die Männer vor einer Haustür abgefangen werden sollten. In einem Auto fanden die Ermittler auch mehrere Geldkarten, die auf andere Personen ausgestellt waren. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen und sollen noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs.

