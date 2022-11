Lesungen bei Thüringer Buchtagen: Autoren und Verleger stellen neue Werke in Erfurt vor

30 Verlage und 15 Autoren aus Thüringen stellen sich bei den Thüringer Buchtagen am 2. und 3. Dezember im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt vor.

30 Verlage und 15 Autoren aus Thüringen sowie kreative und buchnahe Institutionen aus dem Freistaat stellen sich bei den Thüringer Buchtagen am 2. und 3. Dezember im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt vor. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Literaturfans in Neuerscheinungen schmökern und mit Verlegern und Autoren ins Gespräch kommen.

Nicht nur im Parksaal des Stadions stellen die Autoren ihre aktuellen Bücher vor, auch in der Erfurter Buchhandlung Peterknecht sind Lesungen geplant. So erzählt Gabriele Stötzer zum Auftakt am 1. Dezember über die Kunstszene in Erfurt, am Freitag, dem 2. Dezember, liest Kati Naumann aus ihrer Familiengeschichte „Wo wir Kinder waren“ über die Erben der ehemals prächtigen Spielzeugfabrik Langbein in Sonneberg. Diese Lesung wird von der Spielzeug-Band mit Laura Röhniß und Lutz Künzel musikalisch begleitet.

Im Parksaal des Stadions erwarten die Besucher an beiden Messetagen Lesungen aus Romanen, Lyrik, Krimis und Sachbüchern. Zudem will der geheimnisvolle Illumat mit den Wünschen der Besucher gefüttert werden, damit er passende Grafiken zeichnen kann.