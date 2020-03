Lieber gewählt, als nur „eingesetzt“

Es sei eine radikale Stimmung im Ort gewesen, erinnert sich Heinz Elchlepp an den Sommer 1989. Seit vier Jahren war er damals als stellvertretender Bürgermeister im Gemeinderat – mit dem Mandat der Demokratischen Bauernpartei (DBD). Bislang waren es 2560 Kühe, für die er als Leiter der Milchviehanlage verantwortlich war – von einem Tag auf den anderen waren es 1300 Einwohner für die er den Hut aufhatte. Die von der SED gesetzte Bürgermeisterin sei damals nicht sehr beliebt gewesen. Viele im Ort lehnten sich gegen sie auf, machten Stimmung. Bereits vor der Grenzöffnung habe es unzweideutige Forderungen gegeben, die an die Scheune neben ihrem Wohnhaus gepinselt wurden – sie sollte weg. Gleiches wurde zu dieser Zeit auch vom LPG-Vorsitzenden gefordert - ihm sei ein in einem Karton verpackter Strick als Anregung vor die Haustür gelegt worden.

Als dann die Grenze geöffnet wurde man noch konkreter – gegen die Genossin Bürgermeisterin wurde im Gemeinderat ein Misstrauensantrag gestellt. Ihr Stellvertreter, Heinz Elchlepp, sollte ihren Platz einnehmen. Aber der lehnte ab. Als Stellvertreter sei er von seiner Partei einst „eingesetzt“ worden, noch einmal wollte er sich nicht zum Spielball machen lassen. Er wollte gewählt werden und den Ort hinter sich wissen. Deshalb blieb bis zum Mai 1990 alles wie bisher, die SED-Bürgermeisterin blieb weiter im Amt. Zumindest auf dem Papier. Seine Kollegen wären damals sauer gewesen, erinnert sich Elchlepp, sie glaubten eine „historische Gelegenheit“ verpasst zu haben. Aber sie beruhigten sich wieder. Spätestens nach dem Ergebnis der Wahl im Mai 1990.

Der aus 19 Mitgliedern bestehende Gemeinderat entschied sich für Heinz Elchlepp. Jetzt war er gewählt, nicht mehr „eingesetzt“ deshalb nahm er das Amt an. Und sofort wurden Pläne gemacht. Für jedes der seit 1974 eingegliederten Dörfer. Es wurde ein Flächennutzungsplan erstellt, bei dem Wohnen und Gewerbe dominierten. „Die ersten Jahre hatten wir relativ freie Hand“, erinnert sich Elchlepp. Was nach Kräften ausgenutzt wurde. In Hayn wurde ein Schulungszentrum gebaut, in Sohnstedt eine Sauna-Landschaft, in Obernissa Wohngebiete und in Mönchenholzhausen ein Möbelmarkt. Nur die Vorhaben in Eichelborn erhielten im Landesverwaltungsamt eine Absage. Dort war eine Autobahn-Raststätte mit Hotel geplant. Dies sei Sache des Bundes... Andere Vorhaben waren bereits im Frühjahr 1991 umgesetzt: Sohnstedt war auf dem neuesten Stand – mit Kläranlage, Elektro-Anschluss und Ohra-Trinkwasser.

Aus der Not wurde eine Tugend gemacht, als es für „West-Besucher“ in Erfurt und Weimar keine Hotelbetten mehr gab. Foto: Hartmut Schwarz

Und Mönchenholzhausen - das profitierte von seiner damals noch exklusiven Lage, direkt an der Bundesstraße zwischen Erfurt und Weimar. Dafür, um in den Westen zu fahren und Westluft zu schnuppern, sei kaum Zeit geblieben, denn die neugierigen „Wessis“, die in den Osten kamen, Erfurt und Weimar besuchen wollten, gaben der Gemeinde reichlich zu tun. In den Städten gab es viel zu wenig Hotelbetten, für die in Mönchenholzhausen versucht wurde Ersatz zu schaffen. Das Ledigenwohnheim wurde zur Pension umgebaut, fast in jedem Haus wurden Gästezimmer angeboten. Am Tag der Deutschen Einheit wären etwa 500 Gäste im Ort gewesen, mit denen bis in den nächsten Tag gefeiert wurde.

Ein Hotelneubau inklusive Golfplatz, sollte dieses Problem lösen. Aber das Projekt wurde nicht genehmigt. Dem bei Fuß stehenden Investor musste abgesagt, der Grundstückserwerb wieder rückgängig gemacht werden. Das Veto der Landeshauptstadt hat es verhindert. Nicht verhindern konnte man im Erfurter Rathaus den Möbelmarkt. 1991 wurde dafür Anlauf genommen. Verhindert wurde allerdings das von Rieger geplante Ausmaß. Denn ursprünglich sollte neben dem Möbelmarkt noch ein Baumarkt, eine Fertighaussiedlung und ein Hotel das Gelände füllen.

Am Einheitstag war Heinz Elchlepp auch erstmals in der Kirche seines Heimatortes – wo 12 Uhr die einzige noch verbliebene Glocke geläutet wurde. Der Anblick habe ihn schockiert. Ein Balken hing von der Decke, die Kirche war verwahrlost... Ihm blieb die Sprache weg – bis ein kleiner Junge ihn fragte: „Onkel Bürgermeister - warum guckst du denn so traurig?“ Stück für Stück wurden in den nächsten Jahren dank vieler Sponsoren alle Kirchen der Gemeinde in die Kur genommen. Auch die in Hayn, die eigentlich abgerissen werden sollte.

Mönchenholzhausen stand in den Wendejahren im Mittelpunkt – zwischen Erfurt und Weimar. Zum einjährigen Jubiläum des Möbelhauses konnte Heinz Elchlepp Stars wie Rex Gildo und Ted Herold begrüßen. Foto: Archiv Elchlepp

In Mönchenholzhausen habe man viele Pläne gehabt, denkt Heinz Elchlepp zurück. Immerhin wurden einige der Visionen umgesetzt. Und eine nach zähem Kampf verhindert: „Wir waren die einzige Gemeinde mit einem Puff“, erinnert er sich an das erste Jahr nach der deutschen Einheit. Der ehemalige LPG-Vorsitzende habe den Jugendclub kurzerhand an einen „Begleit- und Hostessenservice“ vermietet - damit Geld in die Kasse fließt, mit dem er die LPG-Mitglieder auszahlen kann. Auch dieser „Weekend-Club“ habe dazu geführt, dass Mönchenholzhausen ein beliebtes Ziel für den einen oder anderen Ost-Touristen war...

Im Alter von 65 Jahren trat Heinz Elchlepp 2004 von der Bühne ab: „Man sollte gehen, wenn man noch laufen kann!“ Mit Erinnerungen, Fotos und Zeitungsausschnitten aus seiner Zeit als „Wende-Bürgermeister“ (und davor) hat er im Keller eines Hauses mehrere Wände dekoriert. Und weiß zu jedem Bild etwas zu erzählen. Auch hat er die bewegten Jahre in einer ganz persönlichen Chronik zusammengefasst. Eine Kopie übergab er dem Erfurter Stadtarchiv. Erfurt lag für ihn schon immer näher als Weimar...