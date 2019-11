Litfaßsäule auf dem Erfurter Fischmarkt wird versetzt

„Ist es den Erfurtern egal, wie es den Betroffenen damit geht?“ mit diesen Worten endet die erste Inschrift auf der neuen Buga-Litfaßsäule auf dem Fischmarkt. Maren Krüger-Pick, die das Schmuckgeschäft dahinter betreibt, hat sie mit einer anderen Ladeninhaberin angebracht. Wahrscheinlich ist es schon der letzte Text, der hier zu lesen sein wird. Denn die Säule wird wieder abgebaut.

Protest mit großem Plakat am Betonkoloss

„Ich kann es kaum glauben, aber die Citymanagerin hat mir diese Nachricht überbracht“, sagte Maren Krüger-Pick gestern. Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes bestätigt diese Aussage: „Ja, die Säule verschwindet von dieser Stelle, weil sie nicht dorthin sollte.“ Wer den Fehler verbockt habe, sei momentan erst mal nicht so wichtig. Am Montag werde abgebaut und – wie er sagt – am eigentlich geplanten Standort neu errichtet. Allerdings, so war aus Reintjes Worten rauszuhören, grübele man im Amt noch über diesen Platz. Denn auch dort gebe es einen Laden.

Mehrere Landbesitzer unzufrieden über Standorte

Der Amtsleiter bestätigt, dass es Beschwerden auch über andere Standorte gegeben habe. Eben durch Ladenbesitzer, die ihr Geschäft hinter den Bauwerken versteckt sehen. Aber: „Es gibt keine, die direkt vor einem Schaufenster steht“, sagt Reintjes.

Das ist naturgemäß eine Ansichtssache. Denn es kommt auf den Winkel an. Wer an der Säule/ dem Laden vorbeigeht wird für einen Moment die Schaufenster nicht sehen. Der verantwortliche Amtsleiter versichert, dass man es sich bei der Planung der Säulen, die über einen längeren Zeitraum vor der Buga über die geplanten Attraktionen informieren sollen, nicht leicht gemacht habe. Feuerwehr, Verkehrsbetriebe, Kulturdirektion und weitere Gremien hätten gemeinsam die Standorte ausgesucht und darüber beraten. Alle Gesetzlichkeiten seien eingehalten.

Standorte in großer Ämterrunde und mit Feuerwehr abgestimmt

Auf den Einwand, dass gerade die Säule auf dem Fischmarkt einen der stärksten frequentierten Weg im Zentrum einengt, antwortet Reintjes, „deswegen haben wir die Säulen ja an den Rand gestellt.“

Ladenbesitzerin Maren Krüger-Pick kann aber nicht verstehen, wie überhaupt jemand auf die Idee kommen konnte, hier ein Hindernis hinzustellen. „Wenn Krämerbrückenfest, Töpfermarkt oder eben der Weihnachtsmarkt ist, komme ich manchmal kaum aus meinem Laden raus, so viele Leute schieben sich hier durch.“

Heftige Diskussionen an der Fischmarkt-Säule

Sie hatte den Eindruck, dass sich Citymanagerin Patricia Stepputis stark ins Zeug gelegt haben, um hier noch was zu retten. Wenn am Montag das Betonbauwerk verschwindet, bleibt dann Erinnerungen an die „große Aufregung“ zurück. Denn für Gesprächsstoff hat der Turm viel gesorgt. Immer wieder habe sie Grüppchen beim diskutieren beobachtet. Selbst Ministerpräsident Bodo Ramelow sie hier mit ein paar Begleitern stehengeblieben – und debattierte los.