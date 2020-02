Anna Spangenberg (r-l) vom Bündnis #unteilbar, Annika Liebert von Fridays for Future Erfurt, Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Bezirks Hessen-Thüringen, Konrad Erben, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, und Jose Paca, Vorstandsvorsitzender des Dachverbandes der Migrant(inn)enorganisationen in Ostdeutschland bei der Pressekonferenz zur Demonstration "#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen - niemals und nirgendwo!" nebeneinander. Ein breites Bündnis hat nach dem Wahl-Eklat in Thringen zu einer Demonstration am 15. Februar aufgerufen.

Tausende werden Sonnabend in Erfurt erwartet, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Wir berichten am Sonnabend hier live.

Liveblog: Tausende zu Großdemo in Erfurt erwartet

Freitag, 21 Uhr:

Die Erfurter Stadtwerke teilen mit, dass es aufgrund der Großdemonstration in Erfurt zu Einschränkungen auf den Stadtbus-Linien 9, 51, 60 und 90 sowie im gesamten Stadtbahnverkehr kommt. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr gibt es daher voraussichtlich erhebliche Verspätungen und Umleitungen im Linienverkehr. Verkehrsdispatcher koordinieren den Umleitungsverkehr. Fahrgäste werden über Durchsagen in den Fahrzeugen, Laufschriften an der Haltestelle, über EVAG-App oder Twitter informiert.

Freitag, 20:34 Uhr:

Das vorläufige Program steht fest, wobei Änderungen vorbehalten sind:

Auftaktkundgebung: Ab 13 Uhr auf dem Domplatz,

Moderation: Anna Spangenberg

Musik- und Kulturprogramm

Shaniqua

Alan Bern, Dan Khan

Mal Élevé

Redebeiträge:

Stefan Körzell, DGB Bundesvorstand

Jörg Köhlinger, IG Metall Bezirksleitung

Reinhard Schramm, Jüdische Gemeinde

Propst Dr. Christian Stawenow, ev. Kirche Mitteldeutschland

Suleman Malik, Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde Erfurt

Thomas Jakob, Bürgerbündnisse gegen Rechts

Moritz Fromm und Pia Oelsner, Fridays For Future Erfurt

Lilli und Aaron, WannWennNichtJetzt Thüringen

Miriam, Frauen*streik Jena

José Paca, Vorstandsvorsitzender von DaMOst

Jibran Khalil, Jugendliche ohne Grenzen

Esther Bejarano, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees (Audiobotschaft)

Karin Schrappe, VVN-BdA Thüringen

14.30 Uhr Start der Demonstration

Abschlusskundgebung: Ab 17 Uhr am Haus der Sozialen Dienste

Redebeiträge

Prof. Dr. Klaus Dörre, Institut für Soziologie Universität Jena

Christoph Bautz, Geschäftsführer Campact

Saadet Sönmez, Bundesvorstandsmitglied DIDF Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V.

Freitag, 20.10 Uhr:

Das ist die Route des Demonstrationszuges:

Start am Domplatz

Lauentor

Maximilian-Welsch-Straße

Bonemilchstraße

Bonifaciusstraße

Walkmühlenstraße

Dalbergsweg

Karl-Marx-Platz

Neuwerkstraße

Anger

Bahnhofstraße

Juri-Gagarin-Ring

Am Haus der sozialen Dienste endet die Demonstrationsroute.

Freitag, 19:17 Uhr:

Zwischen 13 und 15 Uhr ist auf dem Domplatz eine Kundgebung geplant. Anschließend bewegt sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Aufgerufen zu den bundesweiten Protesten hat ein breites Bürgerbündnis.

Bis zu 10.000 Teilnehmer sind angemeldet. 55 Reisebusse aus ganz Deutschland werden erwartet. Auch aus Gera starten Busse. Während der Demonstration könne es nach Angaben der Stadt und der Polizei zu zeitweiligen Behinderungen des Straßenverkehrs und der Stadtbahnverbindungen kommen. Der Wochenmarkt auf dem Domplatz findet aber statt.

Freitag, 18:50 Uhr:

Der Demonstrationszug verläuft ab 15 Uhr vom Domplatz durch den Brühl und anschließend am Sparkassenzentrum vorbei in Richtung Karl-Marx-Platz. Über den Anger geht es bis zur Bahnhofstraße und weiter auf den Juri-Gagarin-Ring. Das Ende ist gegen 17 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Haus der Sozialen Dienste geplant.

Freitag, 18:34 Uhr:

Ein breites Bürgerbündnis hat zum Protest in Erfurt aufgerufen, unter anderem

Fridays for Future Erfurt,

Bündnis #unteilbar,

der DGB Bezirks Hessen-Thüringen,

Dachverband der Migrant(inn)enorganisationen in Ostdeutschland,

Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und

Verdi

Freitag, 18:31 Uhr:

Das Motto des Demonstrationszuges ist „Kein Pakt mit Faschist*innen“. Damit soll gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten protestieren. Der Landesvorsitzende der Liberalen war am Mittwoch vergangener Woche von FDP und CDU, aber auch mit den Stimmen der AfD ins Amt des Regierungschefs gelangt.

Freitag, 15:46 Uhr:

Die Erfurter Polizei bereite sich intensiv auf die Einsatzlage am Samstag vor. Details wollte die Sprecherin nicht nennen. Derzeit würden keine Hinweise auf weitere Demonstrationen oder Proteste vorliegen.

Freitag, 14 Uhr:

Auf einer Pressekonferenz erklärten die Organisatoren die Gründe für die Großdemonstration.

