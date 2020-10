Diese Aufführung lässt uns mehr oder weniger Handfestes mit nach Hause nehmen: ein Hölzchen, ein Steinchen, ein Federchen, ein Knöchelchen (letzteres nur symbolisch; es ist auch ein Hölzchen, in Knochenform). Dergleichen dürfen wir uns in die Tasche stecken.

Und wer es tut, ahnt, dass ihn das Theater Waidspeicher schon in der Tasche hat. Es ist jene, in die, einem Wort Max Reinhardts folgend, Schauspieler die Kindheit stecken, um sich damit auf und davon zu machen. Für Puppenspieler und ihre Ausstatter gilt das wohl auch.

Auf und davon machen sie sich hier, kaum dass sie uns vor Augen traten. Aber sie nehmen uns mit: „Kommt mit uns auf Reisen!“ Es geht in Sechsergrüppchen durchs Haus sowie nach Russland, Frankreich, Nordamerika und Grönland. Dort warten, insgesamt, „Vier Märchen von Himmel und Erde“, ein jedes ein Viertelstündchen lang.

Diese unsere Zeiten latent eingeschränkter Reisefreiheit gewinnen dem eine zusätzliche Ebene ab. Schweifen wir eben im Kopf in die Ferne: ins Spiel mit dem Naheliegenden versunken. Das Motiv der Reise ist dabei allgegenwärtig. Doch wurde diese Aufführung auch ganz praktisch vom Reisen motiviert: eine mobile Produktion, die in die Tasche passt, oder in den Koffer.

Kathrin Blüchert spielt „Die Knochenfrau“, nach Motiven eines Märchens der Inuit. Foto: Lutz Edelhoff / Theater Waidspeicher

Also hat Martin Vogel ein Spiel mit dem Diminutiv inszeniert: ein Püppchentheater, kein Puppentheaterchen. Es geht, von Nadine Wottke detailreich und phantasievoll ausgestattet, sehr kleinteilig zu. Für Menschen ab (!) fünf Jahre eingerichtet, ist das aber keine Kleinigkeit, sondern von großer Wirkung.

Die vier spielenden Erzähler, die ihre Märchen im unteren und oberen Foyer, im hinteren Zuschauerraum und auf der Bühne jeweils vier Mal hintereinander aufführen, geben dafür viel Fleisch ans Gerippe.

Davon erzählt ja insbesondere „Die Knochenfrau“ (auch Skelettfrau), ein Mythos der Inuit. Zu sagen, dass Kathrin Blüchert nicht nur dafür brennt (wie die Kollegen für ihre Geschichten), sondern Feuer unterm geflochteten Rock aus Stramin und Plasteresten trägt, ist nicht anzüglich, sondern Teil von Wottkes Ausstattungswahrheit.

Ein Fischer, aus gleichem Material geformt, angelt sich hier eine Frau, unter Stöhnen und Ächzen sowie zunächst mit Entsetzen. Das Gerippe aus dem mit blauer Plane markierten Meer wird sich am Feuer auf-, der Fischer fürs Gerippe erwärmen, was eine wundersame Wiederbelebung zeitigt.

Geschichten auf dem Koffer, aus dem Nähkästchen, im Kissen, unterm Rock

Ein bisschen wie beim Fischer und seiner Frau Grimm’scher Prägung geht es rund um „Die schlanke Birke“ in den sibirischen Wäldern zu. Um nicht als Brennholz zu enden, reicht das Zauberbäumchen einem Mann sozusagen den kleinen Zweig, die Gattin nimmt aber das ganze Astwerk, und erweist sich und ihm damit einen Bärendienst.

Paul Günther spielt das im oberen Foyer mit zartem Humor auf einem aufgeklappten und umgedrehten Koffer, während unten Tomas Mielentz aus dem Nähkästchen plaudert, während sein Wolf griesgrämig in der „Steinsuppe“ rührt. Anaïs Vaugelades Tierfabelversion einer Hungerleidergeschichte wird mit Nadel und Faden, Stoffresten und Knöpfen lebendig: auch als Henne, Schwein, Schaf und Ziege, die der Wolf vergeblich zu umgarnen sucht.

Eine Tür weiter kommt Maurice Voß nicht aus den Federn. Lieber zieht er sie aus dem grünen Kissen, das zur Landschaft wird, und lässt „Die goldenen Kraniche“ ins Land der tausend Flüsse und Seen fliegen. So tauschen sie das goldene Gefieder Manitous, der Voß als Trinkflaschengeist vorm Bauch hängt, gegen die Freiheit.

Andres Böhmer aus Jena hat für die Märchen atmosphärisch dichte und dramatische Klänge komponiert und eingespielt. Die Spieler lassen sie übers Pedal aus dem Bluetooth-Lautsprecher zutage treten (sic!) – und schreiten auch so den ganzen Kreis ihrer Schöpfung aus.

Termine bis Jahresende ausverkauft. Restkarten eventuell an Tageskasse.