Mann stirbt bei Unfall auf A4 bei Erfurt

Erfurt. Nach einem tödlichen Unfall am späten Samstagabend musste die Autobahn gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt Vieselbach. Dabei fuhr nach ersten Angaben der Polizei in Richtung Dresden ein Pkw auf einen Sattelschlepper auf. Danach wurde das Auto gegen eine Mittelleitplanke geschleudert.

Der 65-jährige Fahrer starb noch am Unfallort, die Autobahn wurde in Richtung Dresden voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Erfurt-Ost abgeleitet. Nähere Angaben zu den Gründen für den Unfall standen am späten Abend noch nicht fest.