Mann verletzt in Erfurter Wohnung gefunden - Polizei ermittelt

Am Sonntagmorgen meldete sich ein Mann aus Erfurt über den Notruf 110 bei der Polizei und teilte mit, dass sich sich eine verletzte Person in einer Wohnung in der Prager Straße befindet. Sofort machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort, die Beamten konnten dort einen Mann schwer verletzt auffinden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitteiler gab an, früher am Abend noch mit dem nun verletzten zusammen gewesen zu sein. Wie dieser jetzt aber verletzt wurde blieb unklar.

Offenbar hatte der Mann aus der Prager Straße eine Ihm bekannte Person in die Wohnung gelassen, dort kam es vermutlich zum Streit. Der Angreifer hatte den verletzen liegen gelassen und sei geflüchtet.

Eine sofortige Absuche der Umgebung hatte keinen erfolg gebracht, auch der eingesetzte Fährtenhund brachte keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

