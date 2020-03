Am Roten Berg in Erfurt geriet am Samstagabend die Matratze eines 4-Jährigen in Brand.

Erfurt. Am Erfurter Roten Berg musste eine Familie ihre Wohnung verlassen, weil die Matratze eines der Kinder in Flammen stand. Schaden: 30.000 Euro.

Matratze von 4-Jährigem gerät in Brand

Zwei Kinder und deren Eltern mussten am Samstagmorgen ihre Wohnung am Erfurter Roten Berg verlassen, nachdem die Matratze des 4-jährigen Kindes in Brand geriet. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter, teilt die Polizei Erfurt mit. Alle Familienmitglieder mussten sich zuvor leicht verletzt in ambulante Behandlung begeben.

Am Montag wurde der Brandort von Spezialisten der Erfurter Kriminalpolizei in Augenschein genommen. Sie stellten eindeutig fest, dass in dem Bereich gezündelt wurde. Welches der beiden Kinder für den entstandenen Schaden in Höhe von rund 30.000 EUR verantwortlich ist, müsse noch geklärt werden.