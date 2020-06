Gera/Erfurt. In Gera wird das gesamte Programm gezeigt. In Erfurt werden die Preisträger gekürt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medienfestival Goldener Spatz in den Herbst verlegt

Das für Mai geplante Thüringer Kindermedienfestival Goldener Spatz wird im Herbst nachgeholt. Allerdings werde es deutlich kleiner ausfallen als üblich, teilte die Deutsche Kindermedienstiftung am Dienstag in Erfurt mit.

Die 28. Auflage des größten Festivals für deutschsprachige Kindermedien wird vom 20. bis 26. September veranstaltet. Während das Festivalprogramm in Gänze nur in Gera gezeigt wird, werden die Preise am 25. September in der Landeshauptstadt verliehen. Zudem sind dort tags darauf die Preisträgerfilme zu sehen.

Aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln werden diesmal weniger Zuschauer in den Genuss der Filmveranstaltungen kommen. „Es war uns sehr wichtig, den Wettbewerbsbeiträgen, aber vor allem unseren Kinderjurys noch in diesem Jahr eine Plattform zu geben“, begründet Festivalleiterin Nicola Jones die mutige Entscheidung. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, arbeite das Festivalteam parallel an einer Online-Version.

Im Wettbewerb Kino/TV laufen knapp 40 Filme und Fernsehbeiträge in fünf unterschiedlichen Kategorien: Langfilm, Kurzfilm, Serie/Reihe Animation, Information/Dokumentation und Unterhaltung. Zu den ausgewählten Langfilmen zählen „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“, „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“, „Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“, „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“, „Ostwind – Der große Orkan“ sowie „Sommer-Rebellen“.

Die Preisträger kürt traditionell eine Kinderjury. Sie besteht aus 25 Schülern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien und Südtirol. Die jungen Jurymitglieder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren stehen seit Januar fest. Sie haben ihre Teilnahme bereits für Herbst zugesagt. Darüber hinaus wird eine fünfköpfige Digital-Jury aus den neun nominierten Angeboten einen Goldenen Spatz vergeben.