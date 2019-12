Mit Joyce November auf dem Weg ins „Gegenlicht“

Freitag, der 13., soll für sie ein Glückstag werden: Joyce November feiert an diesem Tag die Veröffentlichung ihres neuen Albums. Der Titel lautet: „Gegenlicht“. Einen Tag später, am 14., wird das gefeiert mit einem Release-Konzert im Zughafen.

Ein Jahr lang hat Joyce November im Atomino-Studio mit Frithjof Rödel immer wieder an ihren Songs gefeilt, die sie als „Musik mit leisem Charakter und lauten Emotionen“ und irgendwo zwischen Pop und Indie beschreibt. Ist die 28-Jährige seit sechs Jahren solo zur Gitarre unterwegs, hat sie sich für ihr neues Album einige Gäste eingeladen, gesellen sich zu ihrem Instrument auch Schlagzeug, Bass, Wurlitzerpiano und Geige.

Ihr erstes Album, vor sechs Jahren erschienen, beschreibt die 28-Jährige noch als „Pilotversuch“. Halb in Englisch, halb in Deutsch eingesungen, sei sie noch auf der Suche gewesen. Getreu ihrem Motto „Erstmal anfangen“ habe sie damals noch ohne große Überlegungen begonnen, ihre Songs zu einem Album zusammen zu fügen. „Zwischen Denken und Fühlen“ hieß ihr Erstling, „Mut zum Scheitern“ ihr zweites Werk. „Jetzt ist das alles viel überlegter, beginnt mit der Vorproduktion zuhause, setzt sich dann mit der Suche nach Musikern fort und führte schließlich zu den Aufnahmen, produziert von Frithjof Rödel, mit dem ich mittlerweile ein eingespieltes Team bin“, beschreibt Joyce November den Weg. Schließlich habe sie sich weiterentwickelt seit dem ersten Album, Texte seien gewiss besser geworden und auch musikalisch-handwerklich sei sie gereift, seit sie mit 17 Jahren das Gitarrespielen begann.

„Sprache hat mich schon immer fasziniert“, sagt die Sängerin und Songwriterin, der es auf Wortwitz ankommt und schöne Sprachbilder, wobei es nicht immer leicht sei, den Kitsch zu umschiffen.

Die gebürtige Schleizerin, die an der Erfurter Universität studiert hat und im Hauptberuf Grundschullehrerin ist, sieht sich als Künstlerin, die die Welt durch Emotionen erforscht. Ihre Texte beruhen meist auf eigenem Erleben, geben ihre ganz persönliche Sicht der Dinge wieder. Arbeit und Beruf versucht sie zu trennen, auch wenn ihre Schüler natürlich von ihrem Faible für Musik wissen und sogar schon Lieder im Unterricht gemeinsam entstanden sind. Beispielsweise über das Beugen von Verben. So wuchs in ihren Schülern der Wunsch nach einer gemeinsamen Welttournee...

Joyce ist ihr tatsächlicher Vorname, November ist ihr Geburtsmonat. Ihr Publikum hat sich Joyce November vorwiegend in Erfurt, Weimar und Jena erspielt, mehr als 120 Konzerte hat sie schon gegeben. Lehrerberuf und Musik müssen sich unter einen Hut bringen lassen. Zum Album veröffentlichen wird sie ein bis zwei Videos, die schon abgedreht sind. In einem, zu sehen bei Youtube, läuft sie auffällig als Krümelmonster verkleidet durch London – „und es hat sich niemand dafür interessiert“, erinnert sie sich lachend an die Dreharbeiten. Das Coverfoto des Albums ist an einem verregneten Tag entstanden. Nur zwei Minuten lang rissen für eine Fotoserie die Wolken auf: „Ein kleiner Moment und ein Wink des Schicksals“, ist Joyce November überzeugt.

„Gegenlicht“ heißt das dritte Werk der Sängerin, das Wort stammt aus einem ihrer Songtexte und ist für sie eine gute Metapher. Für das Leben beispielsweise, in dem man manchmal geblendet wird und nicht mit Sicherheit weiß, wo einen der Weg hinführen wird.

Album-Release-Konzert am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr im Backstage-Club der Halle 6, Zughafen Erfurt, Zum alten Güterbahnhof 20