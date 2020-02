Die Senatsweiber der Gemeinschaft Erfurter Carneval übergaben eine Spende in Höhe von 750 Euro an Stephan Masch, verantwortlich für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit beim Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Mit Kamelle unterwegs für die gute Sache

„Auf der Strecke sein, nicht auf der Strecke bleiben“ – so hieß der Leitspruch der „Senatsweiber“, die sich mit mehr als 600 Kilogramm Süßigkeiten zum Erfurter Karnevalsumzug auf den Weg gemacht hatten. Mit der Wagennummer 36 und einer Kostümierung in Schwarz-Gold, mit Glitzer, Federboas und allem, was die 20er-Jahre ausmachte, sorgten sie für eines der optischen Highlights des Festumzugs.

Glitzernde Premiere für „Frauen & Friends“ Damit war der prachtvolle Senatorenwagen erstmalig in Begleitung unterwegs: Gleich dahinter fuhr der Umzugswagen der „Frauen & Friends“ der Karnevals-Senatoren der Gemeinschaft Erfurter Karneval (GEC). Neben dem Spaßfaktor stand für die Damen noch eine Sache im Vordergrund: Gutes tun! Dank ihrer Sponsoren klappte das und die Teilnahmegebühr wurde zur Spende. Spende auch für den karnevalistischen Tanznachwuchs „Wir spenden 650 Euro an die GEC für die Förderung des karnevalistischen Tanzsports. Außerdem gehen 750 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz, um dort die liebevolle Betreuung schwerkranker Kinder und ihrer Familien zu unterstützen“, sagt Susanne Sommer, die mit auf dem neuen Wagen unterwegs war. Seit mehreren Jahren ist ihr Gatte Kalle Sommer bereits Mitglied im Senat der GEC. Stephan Masch vom Kinderhospiz Mitteldeutschland, nahm die großzügige Spende entgegen und bedankte sich mit den Worten: „Es ist einfach großartig, wenn auch beim Karneval nicht vergessen wird, dass es Familien gibt, die dringende unsere Unterstützung benötigen, die wir mit unserer stationären Einrichtung in Tambach-Dietharz anbieten können.“ Zu den Unterstützern zählten zum einen die Erfurter Spedition Friedrich&Sohn, die den 15-Tonner Umzugswagen der „Senatsweiber“ zur Verfügung stellte. Zum anderen spendierten die Kaufleute der REWE-Märkte in der Mainzer Straße, der Eislebener Straße und der Pestalozzistraße 600 Kilogramm Kamelle.