„Mit zunehmender Isolation steigt der Gesprächsbedarf“

Die Zahl der Anrufe bei der Telefonseelsorge ist in Erfurt seit den gesellschaftlichen Einschränkungen durch das Coronavirus stark angestiegen. So haben laut Uta Milosevic 50 Prozent mehr Erfurter als für den März üblich bei der Hotline des ökumenischen Seelsorgedienstes angerufen.

„Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist sehr groß. Es geht häufig um Ängste, aber weniger um sich selbst, als um die Angehörigen und Familienmitglieder, die weiter entfernt wohnen“, wie die Stellenleiterin der Telefonseelsorge Erfurt sagt.

Familienleben auf engem Raum führt teilweise zu dauerhaften Belastungen

Auch die Organisation des Familienalltags ist Thema für die aktuell 50 Ehrenamtlichen an den Telefonapparaten: „Mit kleinen Kindern gibt es viele Herausforderungen. Man hockt zu Hause jetzt eng aufeinander und muss in dieser Situation vielleicht noch im Homeoffice arbeiten. Da kommen viele Gründe für eine dauerhafte Belastung zusammen“, so Milosevic.

Die Telefonseelsorge hilft bei Fragen, für die die Corona-Hotline nicht zuständig ist

In der Zielsetzung des Anrufs gebe es für einige Menschen allerdings noch Missverständnisse, so würden einige Bürger, die konkrete Fragen zu den aktuellen Regelungen der Stadt Auskünfte möchten, bei der Telefonseelsorge anrufen, und andersherum wählen viele Menschen mit persönlichen Problemen die

Uta Milosevic organisiert die Telefonseelsorge in Erfurt. Foto: Telefonseelsorge

Nummer der Erfurter Corona-Hotline. „Uns erreichen öfter Anrufer, die ganz konkrete technische Fragen haben, die wir einfach nicht beantworten können. Zum Beispiel wollte ein Herr wissen, in welchen Läden er noch mit Bargeld bezahlen kann, da er keine EC-Karte besitzt. Da können wir nur auf die Corona-Hotline verweisen, die Antworten darauf haben. Wir hingegen sind für die Entlastung der Leute da, wenn sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. In solchen Fällen kann das Personal der Corona-Hotline nicht helfen. Unter der Flut der Anrufe ertrinken die Mitarbeiter der Corona-Hotline gerade in Arbeit“, wie die Seelsorgerin feststellt.

Für die kommenden Tage werden noch mehr Anrufe erwartet

Auch die kommenden Feiertage seien ein Faktor, der auch in Zeiten ohne Krise zu vermehrten Anrufen beim Dienst des Bistums Erfurt und dem Evangelischen Kirchenkreis Erfurt führe. Und auch gerade in Hinblick auf Ostern befürchte ich einen weiteren Anstieg. Das ist bei Festen häufiger der Fall. Nun sind in diesen Ostertagen die Kirchen geschlossen, die ja immer noch für viele Menschen ein wichtiger Anlaufpunkt sind und auch der traditionelle Osterspaziergang gestaltet sich sehr schwierig“, so Milosevic.

„Aber auch generell denke ich, dass in den nächsten Wochen noch mehr Erfurter nach Beistand anfragen. Mit zunehmender Isolation gibt es auch mehr Gesprächsbedarf. Für Viele fehlt jetzt der Austausch und auch das Schwätzchen beim Bäcker fällt weg. Das kann zu Einsamkeit führen. Und da bei Jung und Alt gleichermaßen“.

Ehrenamtliche müssen auf belastende Anrufe vorbereitet sein

Die schwierige Zeit führt aber auch in der Arbeit des ehrenamtlichen 24-Stunden-Notdienstes zu Veränderungen. So gehören fünf der insgesamt 57 Mitarbeiter zur Risikogruppe und sind daher derzeit nur eingeschränkt oder nicht im Einsatz. Jedoch gebe es auch Anfragen ehemaliger Ehrenamtlicher, die um die zunehmende Anruferlage wissen und helfen wollen. „Wir haben auch öfter Menschen, die sich als Praktikanten anbieten, aber das ist nicht möglich. Für diese Arbeit ist die zehnmonatige Ausbildung nötig, die unsere Ehrenamtlichen gemacht haben, um angemessen auf sehr belastende Anrufe vorbereitet zu sein“.

Die regelmäßigen Supervisionen, in denen die Seelsorger über besonders schwere Fälle sprechen können, müssen derzeit ausfallen, wobei die zuständigen Supervisoren allerdings doch noch telefonisch für die Mitarbeiter erreichbar sind. Ansonsten gelten auch hier die bundesweit aktuellen Bestimmungen: „Wir sitzen in größerem Abstand zueinander im Büro und desinfizieren nicht nur die Plätze, sondern auch die Telefone, damit wir uns gegenseitig schützen“, so Milosevic.

Telefonseelsorge Erfurt, 24 Stunden bei Gesprächsbedarf um Ängste und Sorgen: 0800/1110111 und 0800/1110222