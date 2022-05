Mitfiebern mit dem FC Rot-Weiß Erfurt: Fans stimmen sich hinter Krämerbrücke ein

Erfurt. Vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga feierten Fans des FC Rot-Weiß Erfurt in der Altstadt.

Fans des FC Rot-Weiß Erfurt haben sich am Sonntagmittag hinter der Krämerbrücke in Erfurt auf einen möglichen Aufstieg ihrer Mannschaft in die 4. Liga eingestimmt. Dutzende sangen und jubelten vor dem Spiel gegen Einheit Wernigerode.

Am Nachmittag machte der Club den vorzeitigen Aufstieg mit einem 5:1-Sieg gegen Wernigerode im heimischen Steigerwaldstation perfekt. Der Mannschaft ist der Aufstieg in den fünf ausstehenden Spielen nicht mehr zu nehmen. Damit ist der FC Rot-Weiß nach mehr als zwei Jahren zurück in der Regionalliga.

