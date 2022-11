Mithilfe gefragt: Gibt es „Rupfi“-Nachkommen in Erfurt?

Erfurt. Rupfi ging 2019 in die Weihnachtsbaumgeschichte der Stadt Erfurt ein. Doch was wurde aus Rupfis Kindern? Haben Sie einen kleinen Rupfi zu Hause?

Nicht allzu lang ist es her, da sorgte der Erfurter Weihnachtsbaum für weltweites Aufsehen. „Rupfi“ war der Name, den man dem etwas kahl geratenen Baum auf dem Domplatz gegebenen hatte. Darin vereinte sich viel: die Belustigung über das vermeintliche Prachtstück für die Landeshauptstadt, ein wenig Missbilligung gegenüber denen, die den Baum ausgesucht hatten, aber auch ein liebevoller Spitzname für einen Baum, der in den Augen vieler gar nicht so schlimm aussah, wie in den Medien auf allen Kontinenten behauptet wurde.

Ein Weihnachtsbaum wird zum Kultobjekt

Kurzum: Rupfi wurde zum Kultobjekt. Einige Souvenirläden sprangen sofort auf den Hype auf und boten Anstecker und Holzspielzeug in Rupfi-Form. Innerhalb weniger Tage war klar, dass dieser Weihnachtsbaum einer der herausragenden Eckpunkte in der Geschichtsschreibung der Stadt Erfurt sein wird. Und das nicht nur durch die zahlreichen Berichte in Zeitung, Internet, Fernsehen und Radio, sondern vor allem durch das Stadtgespräch und – das ist an dieser Stelle besonders wichtig: Durch eine ganz besondere Aktion.

So war der Abtransport von Rupfi zwar ein trauriger Moment, doch es gab die wunderbare Idee, den Baum weiterleben zu lassen. Zum einen gab es goldbemalte Rupfi-Zapfen, zum anderen wurden Rupfi-Samen unter die Leute gebracht. Aus diesen sollten neue kleine Rupfis entstehen. Viele Erfurter haben sie mit nach Hause genommen oder auch an Verwandte in ganz Europa verschenkt und per Post verschickt.

Senden Sie uns ihr Bild von Rupfi!

Die Erfurter Lokalredaktion fragt sich nun, was aus den Kindern von Rupfi wurde? Allein innerhalb der Redaktion gab es zwei Mini-Rupfis, die aber nur wenige Tage im Anzuchttopf überlebten. Haben andere es besser gemacht? Gibt es kleine, kniehohe Rupfis in großen Blumentöpfen, in der Erde Erfurter Vorgärten oder in privaten Gartenanlagen?

Wenn Sie einen Rupfi-Nachwuchs haben, bitte melden Sie sich bei uns und schicken Sie uns gern ein Bild!

Wir wollen den Nachkommen des legendären Erfurter Kult-Weihnachtsbaums nachgehen und schauen, was aus ihnen geworden ist.

Per Mail mit dem Betreff „Rupfi“ an erfurt@funkemedien.de oder per Post an Lokalredaktion TA/TLZ, Meyfartstraße 19, 99084 Erfurt