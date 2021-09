Wer am Donnerstag, 16. Februar, nach 13 Uhr auf dem Anger Fahrkarten für die Stadtbahnen erwerben möchte, muss dies an den Automaten an den Haltestellen tun.

Mobilitätszentrum am Anger in Erfurt schließt früher

Erfurt. Das Mobilitätszentrum der Erfurter Verkehrsbetriebe am Anger schließt am 16. September bereits am Mittag.

Das EVAG-Mobilitätszentrum am Anger schließt am Donnerstag, 16. September, aus betrieblichen Gründen außerplanmäßig bereits um 13 Uhr. Das teilen die Erfurter Verkehrsbetriebe mit. Am Freitag sind die Kollegen wieder wie gewohnt von 9 bis 19 Uhr am Anger persönlich oder per Telefon zu erreichen. Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.