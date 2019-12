Montavons „Holländer“fliegt nach Bilbao

Guy Montavons Inszenierung von Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ feiert am 18. Januar 2020 im spanischen Bilbao Premiere.

Nach dem großen Erfolg des Stückes 2018 in Erfurt und als Gastspiel in Shanghai, wird die Oper in der Spielzeit 2020/21 zudem erneut auf dem Spielplan des Erfurter Theaters stehen.

Das nach China verkaufte Bühnenbild entstand in den vergangenen Wochen neu in den Theaterwerkstätten und wurde in dieser Woche verpackt und per Lkw auf die Reise nach Bilbao geschickt. Anfang Januar wird Generalintendant Montavon im Palacio Euskalduna, der Opernspielstätte in der spanischen Stadt, die Proben mit dem dortigen Ensemble beginnen.

Für die Titelrolle in den fünf Vorstellungen konnte der international erfolgreiche Bassbariton Bryn Terfel verpflichtet werden, die Senta singt und spielt die deutsche Konzert- und Opernsängerin Manuela Uhl. Bühnen- und Kostümbildner Hank Irwin Kittel wird ebenfalls in Bilbao dabei sein.

Für den technischen Aufbau und Ablauf stehen den spanischen Kollegen Beleuchtungsmeister Florian Hahn und Bühneninspekteur Sören Lopata zur Seite.