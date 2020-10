Ein Kalauer drängte sich auf: Nach 17 Jahren hat Erfurts Theater wieder einen Schauspieldirektor. Angesichts einer Premiere mit Mozart, auf die das abzielte, winkt man nun ab. Es stimmt nicht mal im übertragenen Sinne.

Kulturpolitisch käme die Meldung arg verfrüht; die Stadt weiß ja noch nicht, ob und wie sie die einst geschlossene Sparte mittelfristig wiedereröffnen könnte. Bis dahin verpflichtet man bei Bedarf Schauspieler weiterhin gastweise, so wie jetzt etwa Stefan Wey.

Sein Frank ist, Johann Gottlieb Stephanies altem Libretto zufolge, die Titelfigur: der Schauspieldirektor. Hier aber: cholerisches Regiearschloch, das nicht nur auf der hinzu erfundenen Regieassistentin (Bettina Brezinski) rumhackt. Und auch sonst findet „Der Schauspieldirektor“ gar nicht statt, von Mozarts Ouvertüre und vier Gesangsnummern abgesehen.

Gewiss lässt sich die Theatersatire auf die Nöte eines Impresarios sowie den Künstlerstreit, wer wohl am besten sänge und spiele, heute nicht mehr eins zu eins umsetzen. Regisseur Cristiano Fioravanti und Dramaturgin Larissa Wieczorek aber inszenieren sie: eins zu null.

Sie lassen nichts übrig vom Einakter, der uns inhaltlich wie formal vom Sprech- zum Musiktheater führte. „Statt Sprechtheater machen wir hier von Tanz inspiriertes Musiktheater“, verkündet Frank, der Regisseur auf der Bühne. Und Fioravanti, der Regisseur vor der Bühne, motzt die heitere Petitesse zum Opernhaus-Stückchen auf. Hier wird gleich gesungen.

Arien und Duette aus „Don Giovanni“, „Figaros Hochzeit“ oder „Così fan tutte“

Nach der „Don Giovanni“-Ouvertüre, die uns Myron Michailidis und das Philharmonische Orchester zack, zack auftischen, misst Juri Batukov die „Probebühne“ mit Figaros Zollstock aus: „Fünfe, zehne, zwanzig.“ Der Corona-Abstand wird eingehalten.

„Der Schauspieldirektor“ als triadisches Ballett: Sopranistin Daniela Gerstenmeyer, dahinter Tenor Brett Sprague und Bariton Juri Batukov. Foto: Lutz Edelhoff / Theater Erfurt

So geht‘s munter weiter: im einer konfliktbeladenen Einstudierung anverwandelten Mozart-Potpourri. Tenor Brett Sprague probiert als Vogelsang mit einer Mitridate-Arie lustig-leere Gesten und liefert sich mit Juri Batukovs Buff Streit im Kampfduett aus „La Finta semplice“.

Nicht zum Duett, doch Duell gerät das „Non mi dir“ von Giovannis Donna Anna: Sopranistin Daniela Gerstenmeyer hebt als Fräulein Silberklang zur Arie an, Leonor Amarals Frau Herz krätscht rein. Zuvor prophezeite diese mit Despina („Così fan tutte“), es illoyalen Männern allgemein (und Regisseuren insbesondere) heimzuzahlen.

Franks Idee, das ist Fioravantis Idee, ist ein entmenschlichendes Theater. Er sieht in der (Corona-)Krise eine Chance, die ihn aber in eine Krise führt. Seine Vision ist von gestern: „korrespondierende Beziehung zwischen Figur und Raum“. Frank/Fioravanti inszeniert Mozarts „Schauspieldirektor“ selbst am Ende als reine Musikfolge im triadischen Ballett Oskar Schlemmers.

Das wäre vor Monaten vielleicht ein neckischer Kommentar zum Bauhausjahr gewesen, verbunden mit einem handfesteren zu aktuellen Debatten um Machtstrukturen im Theater, wie sie auch die Erfurter kennen. Doch hier und jetzt (und so) führt dieser „Schauspieldirektor“, der pandemiebedingt eine „La Traviata“-Premiere ersetzte, zu nichts als einer Konstruktion, die einigen komödiantischen Momenten und souveränem musikalischem Vortrag zum Trotz sehr hohl und funktional klingt.

Wieder am 24.10. und 20.11., jeweils 18 und 20.30 Uhr.