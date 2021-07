Nach Gewalttat in Straßenbahn stellen sich Täter

Vier Personen meldeten sich bei der Polizei in Erfurt und räumten den Angriff auf einen Ägypter in der Straßenbahn ein.

Erfurt. Zwei Frauen und zwei Männer melden sich Montagabend bei der Polizei.

Nach dem brutalen Angriff auf einen aus Ägypten stammenden Mann in der Nacht zum Sonntag, haben sich nun am Montagabend die Täter gestellt. Zwei Männer und zwei Frauen haben sich der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Polizei: Keine politisch motivierte Tat

Die Ermittlungen würden noch laufen, so die Sprecherin. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehe man aber nicht von einer – wie sie sagte – politisch motivierter Straftat aus.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Riethstraße. Hier sei der 33-jährige Mann, der als Kellner in Erfurt arbeitet, bereits in der Straßenbahn der Nachtlinie angegriffen, an der Haltestelle aus der Bahn gestoßen und dann an der Haltestelle mit Tritten gegen Kopf und Oberkörper traktiert worden. Die Arbeitgeber des Gewaltopfers, die Eigner eines Restaurants, hatten eine Belohnung ausgesetzt, für Hinweise die zu den Tätern führen.