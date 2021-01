Erfurt. Die Todesursache des in Erfurt tot in seiner Wohnung gefundenen 52-Jährigen ist laut Staatsanwaltschaft nach der Obduktion geklärt.

Nach Leichenfund in Erfurt – Ergebnis der Obduktion liegt vor

Der Tod des 52-jährigen Mannes, der am Montag in Erfurt tot aufgefunden wurde, habe eine natürlich Ursache. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Dienstag dieser Zeitung. Das habe die Obduktion ergeben. Damit bleibe es bei der Todesermittlung. Eine Straftat liege nicht vor.

Die Polizei war gerufen worden, als der Mann am Herrenberg in einer Wohnung tot entdeckt wurde. Die Staatsanwaltschaft leitete ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein, um die Umstände des Ablebens zu klären. Zudem wurde die Obduktion bei der Rechtsmedizin angeordnet.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) hatte m Montag noch Spuren gesichert und auch die Mordkommission beim LKA war alarmiert worden. Mit dem Obduktionsergebnis liegen aber keine Anhaltspukte für ein Ermittlungsverfahren vor.

