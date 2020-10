Neue Bäume für den Egstedter Kirchenwald in Erfurt

Auf einer von Trockenheit und Borkenkäfern geplagten Lichtung nahe der Autobahn im Steiger haben am Samstag rund 40 Egstedter neue Bäume angepflanzt. Es handelt sich um Wildäpfel, Wildbirnen und Elsbeeren, die laut Forstamtsleiter Chris Freise zwar viel Licht brauchen, aber besonders stressresistent sind. „Sie kommen gut mit Trockenphasen zurecht“, sagte Freise. „Und sie gehören zur natürlichen Waldgesellschaft am Rand des Thüringer Beckens.“

Der Egstedter Jagdpächter Harald Reichelt, zugleich Vorsitzender der Jägerschaft Erfurt, hatte die Aktion ein halbes Jahr vorbereitet. Die 60 jungen Bäume wurden von der Jagdgenossenschaft Egstedt gestiftet und von Thüringen Forst geliefert.

„Ihr seid ja alle vom Dorf und pflanzt eure Bäume selbst“

Die Einweisung dauerte nur kurz. „Ihr seid ja alle vom Dorf und pflanzt eure Bäume selbst“, rief Reichelt den fleißigen Helfern zu. Tatsächlich waren alle Bäume nach einer knappen Stunde gepflanzt und mit einem Schutzzylinder umhüllt. Nächstes Jahr solle die Aktion wiederholt werden, meinte Reichelt.

Die Lichtung gehört zum Kirchenwald. Der Kirchenkreis Erfurt unterstützte die Aktion. „Wir haben uns gefragt, warum nicht mal praktisch der Schöpfung etwas Gutes tun“, sagte Marlen Schönemann, eine der Kirchenältesten aus Egstedt. Der Dorfclub, der Ortsteilrat und die Jäger pflanzten ebenfalls in Gruppenstärke mit.

Bürgermeister: Aktion auch für das Dorfleben wichtig

„Gerade in diesem Jahr, wo viele Feste nicht stattfinden können, ist so eine Aktion auch für das Dorfleben wichtig“, meinte der Ortsteilbürgermeister Christian Lünser. Bereits am Weltaufräumtag vor einigen Wochen hätten sich rund 60 Egstedter beteiligt. Der Ortsteilrat gab nach der Pflanzaktion Getränke aus.

Forstamtsleiter Chris Freise nannte die Pflanzaktion scherzhaft „eine kleine Massenbewegung“. „Es ist schön, wenn die Leute mit anfassen und so zugleich ihre Bindung zur Natur verstärken“, meinte er. Die neuen Bäume seien ein Baustein für die im Steiger angestrebte Artenvielfalt, durch die der Fichtenwald, laut Freise ein „Opfer des Klimawandels und seiner Folgeerscheinungen“, ersetzt werden soll.

Die im Wald wachsenden Obstbäume seien gut für die Natur, das Wild sowie für Bienen und Insekten, betonte Pächer Harald Reichert. Er kündigte an, dass die Jäger verbleibende, vom Borkenkäfer zerstörte Fichten im Waldstück noch im Herbst entfernen würden.