Erfurt. Am Dienstag tritt eine städtische Allgemeinverfügung in Kraft. Wir stellen die neuen Corona-Regeln vor

Neue Corona-Verfügung: Was in Erfurt nun erlaubt ist und was nicht

In der City und anderswo müssen ab Dienstag Masken getragen werden, Kneipen und Gaststätten müssen 23 Uhr schließen, Weihnachtsmärkte finden nicht statt: Durch eine neue Allgemeinverfügung erfährt das Leben in Erfurt gravierende Veränderungen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.