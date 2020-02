Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Gewässerverbände: In Erfurt überwiegen die Nachteile

Geplante Maßnahmen zur Bachpflege in Erfurt verzögern sich in diesem Jahr. Grund ist die vom Land durchgesetzte neue Struktur in der Organisation der Gewässerunterhaltung: Die Aufgabe wird jetzt durch Verbände erledigt, die am 1. Januar gegründet wurden – ohne gründliche Vorbereitung, wie Beobachter meinen. Gewässer erster Ordnung, wie Gera oder Flutgraben, werden nach wie vor vom Land betreut.

Gartenamtsleiter Sascha Döll bestätigt, „dass in der Phase des Aufbaus nicht im gewohnten Tempo Maßnahmen durchgeführt werden können und sich nach hinten verschieben.“ Der für Erfurt wichtigste Verband Gera/Gramme sei immerhin „grundsätzlich arbeitsfähig“. Kein Wunder: In diesen Verband wechselten erfahrene Profis – die meisten der acht früheren Mitarbeiter von der Gewässerunterhaltung aus dem Gartenamt, welche die Stadt zum Jahreswechsel an die Verbände abgegeben hat. Ein Chef wird aber noch gesucht, so wie auch sonst die neuen Verbände derzeit mit der Akquise von Personal beschäftigt sind. Kenner der Branche wissen, dass Fachleute schwer zu finden sind. Erfurt ist Mitglied in drei Verbänden Der Verband Gera/Gramme deckt den Großteil der Stadt, aber zusätzlich auch noch große Teile der Nachbarkreise ab. Kleinere Bereiche von Erfurt werden durch den Verband Hörsel/Nesse (mit Alach, Ermstedt, Frienstedt, Gottstedt und Bindersleben) und den Verband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm (Molsdorf) mit betreut. Zudem deutet es sich nach Ansicht des Gartenamtes nach ersten Schätzungen an, dass die finanzielle Ausstattung durch das Umweltministerium „nicht gänzlich ausreichen wird“. Hingegen würden auf die Stadt in jedem Fall zusätzliche Kosten zukommen, heißt es aus dem Amt mit Verweis auf „Erschwernisbeiträge“ für Maßnahmen, die über das Pflichtprogramm hinausgehen. Aufgaben noch nicht klar definiert Dabei ist offenbar noch gar nicht genau geklärt, woraus das Pflichtprogramm der Verbände besteht. Der Hochwasserschutz verbleibt schließlich bei der Stadt. „Diese Trennung der Aufgaben bedarf konkret noch detaillierter Abstimmungen zwischen den Gewässerunterhaltungsverbänden, den Gemeinden und dem Ministerium“, sagt Döll. Die Stadt prüfe darüber hinaus noch, ob auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes gegen Bezahlung an den Verband übertragen werden sollten. „Vorteile entstehen überwiegend im ländlichen Raum, wo bisher nur wenig Gewässerunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden“, meint Döll. Damit scheint sich zu bestätigen, was Experten prophezeiten: Für die Gewässerunterhaltung im Land insgesamt mögen die Verbände ein Fortschritt sein. In den Städten wie Erfurt, wo diese Aufgabe seit Jahren gewissenhaft erfüllt worden war, überwiegen die Nachteile.