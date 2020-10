Die Beharrlichkeit einer älteren Bewohnerin vom Roten Berg hat sich ausgezahlt. Wie die meisten ihrer Nachbarn, die den Fußweg von der Straßenbahnschleife zum Jakob-Kaiser-Ring benutzen, wünschte sie sich seit vielen Jahren eine Beleuchtung.

Aber die Forderung schien aussichtslos. Sie schrieb so viele Briefe und sprach so viele Menschen in Verantwortung an, dass selbst die wohlmeinenden Nachbarn irgendwann abwinkten und ihr rieten, nicht weiter Energie auf das Thema zu verschwenden. Aber die Dame gab nicht auf, und jetzt ist der Weg nachts beleuchtet.

Bei der Lösung arbeitete die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe mit dem CDU-Fraktionschef Michael Hose zusammen. „Die Frau hat mich 2019 an einem Wahlkampfstand angesprochen“, erzählt Hose. „Es hat mich berührt, dass sie nie aufgegeben hat.“

Zahlreiche Gespräche und Vor-Ort-Termine folgten. Denn weniger die fehlenden Lampen waren das Problem als die Beobachtung, dass sich niemand zuständig fühlen wollte: Das Grundstück gehört der Kowo, die anliegenden Häuser gehören einer Wohnungsbaugenossenschaft, und die Lampen an der Straßenbahnhaltestelle sind Sache der Stadt. Eine gemeinsame Herangehensweise scheiterte.

Doch ließ sich schließlich das Tiefbauamt überzeugen. Amtsleiter Alexander Reintjes legte sogar fest, dass, wenn schon eine Beleuchtung installiert werde, dann auch richtig. Statt der erhofften Laternen wurden vor wenigen Wochen drei moderne LED-Straßenleuchten aufgebaut. Frank Unbehau von der Abteilung Straßenbeleuchtung war ebenfalls sehr engagiert, bestätigten Rothe und Hose am Donnerstag bei einer improvisierten Dankesfeier mit dem Ortsteilrat vom Roten Berg.

„Es ist eine kleine Maßnahme, die aber für die Anwohner wichtig ist – auch als Symbol, dass im Stadtteil etwas passiert“, meinte Hose. „Für die Sicherheit der Bürger, die hier oft allein oder mit dem Hund unterwegs sind, sind die Leuchten sogar sehr wichtig“, bestätigte Rothe – und weckte Hoffnung auf weitere Laternen am Markt und vor der Schule.