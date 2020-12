Neue Technik bringt Bewegung auf die Bühne

Erfurt. Was die Bühnen-Szenerie bewegt, musste im Theater nach 18 Jahren erneuert werden. 2,5 Millionen Euro hat das gekostet.

18 Jahre lang einen Computer ohne Update zu nutzen: undenkbar. Doch genauso lange hat es gedauert, ehe das Erfurter Theater jetzt die computergesteuerte Bühnenmaschinerie austauschen und auf einen aktuellen Stand bringen konnte. Die Arbeiten an der Ober- und Untermaschinerie sind während der Sommermonate 2019 und 2020 ausgeführt worden. 79 Anlagen wurden innerhalb der Steuerungstechnik erneuert und damit alles wieder auf dem neuesten Stand gebracht, was im 2003 eröffneten Theater für Bewegung in der Szenerie sorgt, von der Zugstange mit Dekoration bis hin zu den Podien.