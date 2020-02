Neugier auf beiden Seiten der Scheibe

Erfurt Zwei junge schwarze Katzen sind Geschwister und neu im Tierheim im Andreasried. Die Mädchen und Jungen der Klasse 0601 vom Heinrich-Hertz-Gymnasium zeigen sich ganz begeistert und drücken sich die Nasen an der Scheibe platt. Manch einer zückt sein Handy und hält den Augenblick fest. Von der anderen Seite der Scheibe schauen die beiden Samtpfötchen, ebenfalls sehr neugierig, auf die Besucher.

Spende im schleifenverzierten Kästchen

Die Schüler vom Gymnasium auf dem Roten Berg sind an diesem Dienstagvormittag ins Andreasried gekommen, um ihre Spende persönlich zu überbringen. 200 Euro haben sie in der Vorweihnachtszeit gesammelt. In ein Kästchen gepackt, mit Schleife verziert und noch ein Plakat gestaltet. Genauer gesagt: Lena hat es gestaltet.

Das bunte Plakat dürfte seinen Platz im langen Flur des Gebäudes finden, in dem auch das Büro untergebracht ist und die Katzen wohnen. Dort finden sich schon andere Grüße, gemalte Bilder und Spendenplakate. Im Tierheim „Andreasried“, gelegen im Ortsteil Rieth in der der Nähe der Radrennbahn, sind Katzen und Kleintiere untergebracht. Für Hunde gibt es seit einigen Jahren das Tierheim „Am Lutherstein“ im Ortsteil Schwerborn. Beide Standorte gehören unter das Dach der Stadtwerke Erfurt.

Katzengeschwister begeistern die jungen Besucher

Die mopsfidelen schwarzen Katzen gehörten zu einem ganzen Wurf Katzenbabys, die im September gefunden wurden. Das erzählt Tierheim-Mitarbeiterin Kerstin Räditz den Schülern. „Der Finder hat sie selbst großgezogen und die anderen in ein Zuhause vermittelt.“ Die Geschwister blieben übrig und sollen nur zusammen abgegeben werden.

Die Sechstklässler hatten im Advent einen Flohmarkt im Heinrich-Hertz-Gymnasium auf die Beine gestellt und so schon einmal die Kasse klingeln lassen. Aufgestockt wurde die Summe noch von anderen Schülern, Eltern und Lehrern.

„Wir haben erfahren, dass es regelmäßig Futterspenden gibt und darum lieber das Geld ans Tierheim gegeben“, berichtet Lehrerin Doris Seliger. „Es soll verwendet werden für medizinische Untersuchungen oder Behandlungen“, hat sie erfahren. Wer eine Spende bekommen soll, dürfen die Mädchen und Jungen mitbestimmen. Die Klassenlehrerin unterrichtet auch Ethik. Zum Stoff gehört das Thema „Mensch und Tier“. Darum entschieden sich die Schüler diesmal für das Tierheim.

Phyton anschauen und Schlangenhaut anfassen

Die Führung im Andreasried hat den Kindern gut gefallen, nicht nur weil sie die Tiere und ihre Unterkünfte anschauen durften. In den kleinen Raum mit dem Terrarium passen zwar nur jeweils ganz kleine Gruppen, aber der Phyton ließ sich bei allen blicken. Zum Anfassen von zwei abgelegten Schlangenhäuten animierte Kerstin Räditz die jungen Besucher auch. „Fühlt sich fast wie Plastik an“, so ein Kommentar.

Für einen guten Zweck sammelte die Klasse schon in der Weihnachtszeit 2018. „Diese Spende haben wir zur Kinderkrebsstation ins Helios gebracht“, sagt Doris Seliger. Die Schüler hatten damals auch kleine Geschenke dabei. Bei der Führung durften sie Fragen stellen.

Das ist auch am Dienstag im Tierheim so. Was es mit Fundtieren auf sich hat, wer sie einsammelt, wer sonst noch ins Tierheim kommt und wie die vorübergehenden tierischen Bewohner in ein neues Zuhause vermittelt werden – all das wollten die Schüler ganz genau wissen. Und ob was dran ist an der Behauptung, dass Tierheim-Mitarbeiter auf dem Roten Berg Katzen aussetzen. „Ganz bestimmt nicht“, versichert Kerstin Räditz. An dieser Stelle ist ein Schwenk auf die Arbeit des Tierschutzvereins nötig und auch ein Hinweis auf die Katzenschutzverordnung, die fordert, dass Freigängerkatzen registriert und nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Der Tierschutzverein kümmert sich unter anderem um wilde, freilebende Katzen. Wenn sie krank sind oder zum Kastrieren eingefangen werden, müssen sie danach auch wieder freigelassen werden. Vielleicht entstand so das Gerücht vom Aussetzen. „Diese Tiere sind wirklich wild“, weiß Kerstin Räditz. „Sie können auch nicht vermittelt werden“.