Nicht aufs Eis sondern in den Keller

Da stehen sie nun: frisch geschliffen und mit bunten Schnürsenkeln versehen, warten sie mahnend auf ihren zweiten Einsatz. Den ersten hatten die neuen Schlittschuhe des Juniors schon, als die Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle noch geöffnet war und das Oval dazu einlud, hier auf glatter Eisfläche ein paar Runden zu drehen. Die Eiswelt im Kaisersaal-Garten war ja gar nicht erst eröffnet worden.

Jetzt lagern sie auf dem Schuhschrank. Jedes Mal, wenn ich vorbei gehe, denke ich nun darüber nach, ob es eine glückliche oder weniger glückliche Investition war. Schließlich: Der Junior wächst wie wild, damit werden auch die Füße immer größer und die Nummer der Schlittschuhe schon bald eine zu kleine sein. Sicher: Gekauft wurde auf Vorrat. Zehen in doppelten Socken, schon wegen der Bequemlichkeit, haben noch einen Daumenbreit Platz, ohne anzustoßen. Doch wenn das Wachstum so weiter geht, wird das bis zur nächsten Saison wohl knapp und nicht mehr reichen.

Als wäre die Pandemie nicht genug, macht auch noch das Wetter einen Strich durch die Eislauf-Rechnung: Statt mal gehörig frostig einen Teich oder gar gleich den ganzen Stausee beispielsweise in Hohenfelden tritt- und fahrsicher zuzufrieren, stehen schon wieder Temperaturen von um die 10 Grad auf der Wetterkarte. Da wird’s wohl nix mit dem Gang aufs Eis. So bleibt nur die Hoffnung und ein Gang in den Keller: um die Schlittschuhe wenn schon nicht aufs Eis, dann doch als dauerndes Ärgernis wenigstens außer Sichtweite zu bringen.