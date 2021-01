Erfurt. Das kündigt die Countdown-Uhr, die seit 265 Tagen läuft, am Hirschgarten in Erfurt an.

Am 23. April 2021 ist es soweit: Die Bundesgartenschau (Buga) öffnet an diesem Tag in Erfurt ihre Tore. Das kündigt auch die Countdown-Uhr, die seit 265 Tagen läuft, am Hirschgarten an. Eine zweite Uhr steht am Eingang des Egaparks und zeigt die verbleibenden Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Eröffnung der Buga an.