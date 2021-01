Erfurt: Online-Vortrag zu Klimakrise und Kolonialismus

„Auch der Kolonialismus ist Ursprung der Klimakrise … und ein Teil ihrer Lösung liegt in antikolonialen Kämpfen.“ Unter diesem Titel läuft am Freitag ein Vortrag von Rebecca Abena Kennedy-Assante und Imeh Ituen im Rahmen der Ausstellung „Breaking the Silence – Der Zorn des Mdachi bin Sharifu“, die geplant noch bis Juni in der Kleinen Synagoge zu sehen ist (derzeit geschlossen).

Rebecca Abena Kennedy-Asante hat Naturheilverfahren, Naturschutz und Ökologie studiert. Neben Pflanzenkunde gilt ihr Interesse Bewegungen, die antirassistisch, feministisch und umweltprotektiv handeln. Imeh Ituen hat Sozialwissenschaften und Umweltmanagement studiert. Als Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin beschäftigt sie sich mit Fragen von Kolonialität und Rassismus in der Umwelt- und Klimakrise. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Eine-Welt-Netzwerk. Der Vortrag ist per Livestream zu verfolgen.