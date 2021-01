Die Polizei löste in Erfurt eine Feier mit fünf Personen auf.

Erfurt. Die Erfurter Polizei rückte am Samstagabend wegen einer Ruhestörung zum Roten Berg aus. Vor Ort stellten die Beamten eine skurrile Situation fest.

Party beendet: Polizei löst in Erfurter Wohnung Feier auf

Wegen einer Ruhestörung kam die Erfurter Polizei am Samstagabend am Roten Berg zum Einsatz. In einer Wohnung hatten fünf Personen eine Party gefeiert.

Ein 22-Jähriger zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Er schlug einem Freund, der ihn beruhigen wollte, ins Gesicht und leistete Widerstand. Der Unruhestifter wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem erhielten alle Beteiligten eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes.

