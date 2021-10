Pkw-Fahrer rammt auf Flucht Polizeiauto – Mehrere Sofas und Betten gestohlen

Ein Pkw-Fahrer hat auf seiner Flucht in Erfurt einen Streifenwagen gerammt. (Symbolbild)

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Pkw-Fahrer flüchtet und rammt Polizeiauto

In der Nacht zu Mittwoch wollte die Erfurter Polizei in der Triftstraße einen Ford kontrollieren. Der Fahrer trat aber auf das Gaspedal und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. In der Friedrich-Engels-Straße wurde das Auto gestoppt. Dabei kam es zu einem Unfall zwischen dem Polizeiauto und dem Ford. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wie sich bei der Kontrolle des 56-jährigen Fahrers herausstellte, war er betrunken und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bierflasche Richtung Kopf geworfen

Ein betrunkener Mann sorgte am Dienstagabend (19.10.2021) in der Magdeburger Allee für Ärger. Mit mehr als 2,4 Promille intus beleidigte er grundlos einen 21-jährigen Passanten, bedrohte ihn und warf eine Bierflasche in Richtung seines Kopfes.

Glücklicherweise verfehlte das Wurfgeschoss sein Ziel. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der aggressive junge Mann festgehalten. Der 20-Jährige erhielt von der den Beamten eine Strafanzeige sowie einen Platzverweis.

Betten und Sofas geklaut

Stutzig wurden am Dienstagnachmittag Mitarbeiter eines Möbelhauses in Bindersleben. Als sie im Lager den Bestand überprüften, fehlten gleich mehrere Betten und Sofas. Bereits am Vortag hatten die Angestellten festgestellt, dass das Tor vom Lager nicht richtig schließt.

Hier ahnten sie aber noch nichts von den Machenschaften der Einbrecher. Wie die Täter genau in das Warenlager einbrechen konnten, ist noch unklar. Der Wert der gestohlenen Möbel wird auf mehr als 10.000 Euro beziffert.