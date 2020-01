Planung für ICE-City West in Erfurt kann erst 2021 beginnen

Eine konkrete Planung für die ICE-City West kann frühestens im Sommer 2021 beginnen. Die Krieger-Gruppe hat die mit alten Bahnhallen bebaute, abgesperrte Fläche zwischen Bahnschienen und Juri-Gagarin-Ring, Bahnhofsvorplatz und Rosengasse zwar an die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) verkauft. Doch wird der Verkauf erst gültig, wenn der Bebauungsplan für die Erweiterung des Thüringen-Parks beschlossen ist – und das dauert noch.

Das erfuhr der Wirtschaftsrat der CDU am Donnerstagabend von den Protagonisten. „Wir sind noch nicht Eigentümer“, betonte LEG-Chefin Sabine Wosche. „Es gibt diese aufschiebende Bedingung im Kaufvertrag“, bestätigte Andreas Uhlig von der Krieger-Gruppe.

Monopoly mit echten Straßen und Gebäuden

Kurt Krieger, Eigentümer des Thüringen-Parks, hatte Erfurts begehrteste Brachfläche Anfang des Jahrtausends der Deutschen Bahn abgekauft. Damit begann in Erfurt ein Monopoly-Spiel mit echten Straßen und Gebäuden, das über die Jahre legendenhafte Züge angenommen hat.

2016 verkaufte Krieger die Fläche an die LEG weiter – unter der Bedingung, dass der Thüringen-Park erweitert werden darf. Andreas Uhlig verteidigte nun erstmals offen diese Strategie und warb um Verständnis dafür, „dass ein Unternehmer, der gezwungen ist, ein Problem zu lösen, dabei auch zu Mitteln greift, die von außen als komisch oder diskussionswürdig erscheinen können.“ Als „Junktim“ oder Erpressung hatte die Kopplung der beiden Vorhaben jahrelang für Aufregung gesorgt.

Das „Problem“ bestand Uhligs Schilderung nach in einer Fehlplanung beim Bau des Thüringen-Parks. Das Kaufland auf zwei Etagen, das damals entstand, funktioniert heute nicht mehr. Falle der größte Ankermieter weg, funktioniere aber auch der Thüringen-Park nicht mehr. Deshalb müsse die Kaufland-Fläche im Erdgeschoss zwingend verdoppelt werden.

Krieger machte der LEG einen Schnäppchenpreis

Das Argument der für die Stadtentwicklung wertvollen Brachfläche war Kurt Krieger zwei Millionen Euro wert. Auf diese Höhe bezifferte Uhlig den Rabatt gegenüber dem Marktwert, der der LEG beim Flächenkauf gewährt wurde. Dem steht eine geschätzte Investitionssumme von 100 Millionen Euro für den Umbau des Thüringen-Parks gegenüber.

Uhlig sprach wohl auch deshalb so offen, weil mit dem Stadtrats-Beschluss zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nun die lange umkämpfte Grundsatzentscheidung zur Erweiterung des Thüringen-Parks getroffen ist. In der „15-jährigen Leidensgeschichte“ habe sich die Krieger-Gruppe anfangs selbst „nicht sehr glücklich angestellt“. Dies sei in den letzten fünf Jahren anders gewesen. „Da haben wir uns insgesamt ordentlich verhalten“, meinte er.

Für die ICE-City West kündigte LEG-Chefin Wosche für dieses Jahr zumindest ein Werkstattgespräch und eine Begehung an. Die Ideen sollten unter Mitwirkung der Bürger entwickelt werden, sagte sie. Mögliche Nutzungen seien Gewerbe und Wohnungen, eine Markthalle und ein Kongresszentrum. Voraussetzung sei aber ein Markterkundungsverfahren.

Denkmalschutz für die Bahnhallen abgeklopft

Auch bisher sei die LEG nicht untätig gewesen. Wosche verwies auf ein Projekt mit Leipziger Studenten, bei dem im Vorjahr nicht nur erste Ideen entwickelt, sondern auch die Ansprüche des Denkmalschutzes abgeklopft worden seien. Dabei habe sie bei der Denkmalbehörde ein „weitgehendes Entgegenkommen“ vernommen. Die Fassaden der meisten Bahnhallen und die kleine Tankstelle aus den 50er Jahren, die einzige verbliebene DDR-Tankstelle im Bauhaus-Stil, seien aber geschützt

Der Tatsache, dass die Kompromissfindung zwischen Investor, Verwaltung, Stadtrat, LEG und Innenstadthandel so lange dauerte, kann Sabine Wosche auch Positives abgewinnen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ein Wert ist, sich Zeit zu nehmen, auf Qualität zu achten und auf Trends zu reagieren“, meinte sie. Wäre die ICE-City schneller entwickelt worden, wären wohl sowohl der Zughafen auf den Bahn-Flächen im Osten als auch die alten, inzwischen geschützten Bahnhallen auf der Krieger-Fläche im Westen wohl abgerissen worden.

Die alte Tankstelle habe sie inzwischen so lieb gewonnen, dass sie auf keinem Fall einem Abriss zustimmen würde. „Ich würde mich anketten“, sagte Sabine Wosche.