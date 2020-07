Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plattenbau-Brachflächen sollen schöner werden

Abrissflächen in Erfurter Plattenbaugebieten sollen schöner gestaltet werden. Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend einem Antrag der CDU zu, nach dem zunächst für zwei Modellflächen Gestaltungsbeispiele entworfen und in Abstimmung mit den anliegenden Wohnungsbaugenossenschaften umgesetzt werden sollen. „Wenn es gut funktioniert, kommen bestimmt bald weitere Flächen hinzu“, so CDU-Fraktionschef Michael Hose. Viele Abrissflächen seien inzwischen von Trampelpfaden verunstaltete Missstände.

Die Anregung, das zunächst allgemeiner angelegte Projekt mit zwei Beispielflächen zu beginnen, stammte von der Stadtverwaltung. Um die so entstandene Harmonie nicht zu gefährden, zogen die Grünen einen Änderungsantrag zurück, nach dem Flächen, die wieder bebaut werden sollen, eine Zwischennutzung erfahren sollten. Ein Änderungsantrag der AfD, der für die Flächen auch eine Kleingartennutzung prüfen lassen wollte, scheiterte.

Die Stadtrats-Sitzung begann mit einer Schweigeminute für den am 10. Juni verstorbenen AfD-Stadtrat Klaus-Dieter Kobold. Sein Sitz blieb leer: Zur Nachfolge sei man noch im Gespräch, sagte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke). Wie es zuletzt hieß, war der nominelle Nachrücker Matthias Katze schwer zu erreichen. Er ist nicht mehr AfD-Mitglied. An der Sitzung teil nahm hingegen FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte ihm zwar den Sitz aberkannt, weil Kemmerich nach Auffassung des Gerichts seinen Hauptwohnsitz in Weimar hat. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die Sitzung fand wegen der Corona-Regeln einmal mehr in der Thüringenhalle statt. Die lange Tagesordnung ließ eine Fortsetzung am Donnerstag wahrscheinlich erscheinen. Am Mittwoch beschlossen wurden unter anderem das neue P&R-Konzept mit einer Verdopplung der Stellplätze. Es sieht auch die Teil-Bewirtschaftung der Parkplätze am Hauptfriedhof und an der Thüringenhalle vor -- ÖPNV-Nutzer können aber kostenlos parken.