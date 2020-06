Polizei schnappt „tropfnasse Einbrecher“ in Erfurt

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020

Das ging in die Hose: Obwohl er sich die Mühe machte eine Kettensäge in ihre Einzelteile zu zerlegen, ist ein Dieb in einem Baumarkt im Mai in Erfurt auf frischer Tat ertappt worden. Am Ende habe ihn das ein Meter lange Sägeblatt verraten, das in seiner kurzen Hose erkennbar war, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

