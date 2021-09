Polizei sucht Betrügerin in Erfurt mit Phantombild - Fahrräder im Wert von 13.000 Euro gestohlen - Taxifahrer mit zwei Promille unterwegs

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Erfurt.

Betrügerin mit Phantombild gesucht

Die Erfurter Kripo fahndet öffentlich mit einem Phantombild und Videomaterial nach einer Betrügerin. Am 09.07.2021 erbeutete sie nach einem vorangegangenen Schockanruf bei einem Erfurter Ehepaar mehrere 10.000 Euro

. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei ein Phantombild der Täterin fertigen.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Frau machen können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/57432-4602 oder -4314) unter Angabe der Vorgangsnummer 0155646 entgegen.

Foto: Polizei Erfurt

Hochwertige Fahrräder erbeutet

Am Mittwoch und Donnerstag wurden bei der Polizei mehrere hochwertige Fahrräder als gestohlen gemeldet. Diebe hatten den Keller eines Mehrfamilienhauses am Juri-Gagarin-Ring in der Nacht zu Mittwoch heimgesucht. Aus einem Fahrradraum stahlen sie ein Mountainbike und ein E-Bike im Gesamtwert von mehr als 9.000 Euro. In der Nacht zu Donnerstag brachen Diebe gewaltsam in einen Keller in der Alfred-Hess-Straße ein. Hier ließen sie ein Mountainbike im Wert von 4.000 Euro verschwinden.

Berauschte Taxifahrt

Ein 57-jähriger Taxifahrer baute laut Polizei am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall. Auf einem Parkplatz in der Kronenburggasse hatte der Mann beim Einparken ein abgestelltes Auto gerammt und mehr als 7.000 Euro Sachschaden verursacht. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei, da der Taxifahrer den Unfallort verließ. Eine Polizeistreife stellte den Unfallverursacher in unmittelbarer Nähe. Er war stark betrunken und erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Den Mann erwarteten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Strafanzeige.

Lesen Sie auch:

Streit um fehlenden Mundschutz eskaliert in Erfurt

Dieb wird in Erfurt unter Auto begraben und stirbt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.