In Erfurt sucht die Polizei nach einem bisher Unbekannten, der in einer Straßenbahn randaliert hat. (Symbolbild)

Polizei sucht in Erfurt mit Fahndungsfoto nach Straftäter

Die Polizei in Erfurt sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Straftäter. Wie die Polizei am Freitag informierte, soll der bisher Unbekannte am 3. Dezember 2019, gegen 21:30 Uhr, in einer Straßenbahn in Erfurt zunächst den „Hitlergruß“ gezeigt haben und dann mit der rechten Faust im Wagen eine Windfangscheibe zertrümmert haben. Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Polizei in Erfurt sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465 oder 0361/7443-1198) unter Angabe der Vorgangsnummer 12165/2019 entgegen.