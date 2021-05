Polizisten bespuckt und angegriffen: Konvolut von Anzeigen nach Zusammenkunft von Jugendlichen in Erfurt

Erfurt Anzeigen wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und insgesamt 15 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz handelte sich in Erfurt eine Gruppe Jugendlicher ein.

Ein ganzes Konvolut von Strafanzeigen handelte sich am Freitagbend eine Gruppe Jugendlicher in Erfurt ein. Wie die Polizei am Samstag informierte, hätten Passanten mitgeteilt, dass sich in einer Parkanlage des Wiesenhügels eine größere Gruppe Jugendlicher aufhalte. Zusätzlich zum Ansammlungsverbot aufgrund des Infektionsschutzgesetzes seien aus der Menge heraus verfassungsfeindliche Parolen gerufen und wohl auch Pyrotechnik gezündet worden.

Beim Eintreffen der Polizei verstreute sich die Gruppe - 15 Personen im Alter von 14 bis 22 Jahren - konnte jedoch schnell gestellt werden. Darunter hätten sich "alte Bekannte" befunden, welche die Erfurter Polizei seit mehreren Monaten beschäftigen würden.

Die Personen hätten sich von Beginn an beleidigend und aggressiv verhalten. Ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 19-Jährige hätten die Polizisten bedrängt, angespuckt und teils vor den Oberkörper gestoßen. Drei Personen seien wegen ihres aggressiven Verhaltens fixiert worden.

Gegen weitere Personen hätten die Platzverweise ebenfalls mittels polizeilichem Zwang durchgesetzt werden müssen. Der gesamte Einsatz sei mit üblen Beschimpfungen und teils "furienartigem Auftreten" der 19-Jährigen vonstatten gegangen. Die beiden Rädelsführer wurden vorerst, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in behördlicher Obhut genommen, wobei die 19-Jährige um sich gespuckt und getreten habe. Glücklicherweise seien alle Personen unverletzt geblieben.

Letztlich wurden unter anderem Anzeigen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verletzung der Vertraulichkeit des Worts (durch Filmaufnahmen), drei Mal Körperverletzung, drei Mal tätlicher Angriff auf bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vier Mal Beleidigung und insgesamt 15 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

