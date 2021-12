Polizisten erfüllen Erfurter Kinderwünsche

Erfurt. Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei machen 82 Kinderwünsche wahr.

Vier große Berge mit Geschenken waren am Donnerstag in der Kantine des Landeskriminalamtes (LKA) aufgetürmt. Sie sind das Ergebnis der von Judith Schnuphase ins Leben gerufenen Wunschbaumaktion, in der Mitarbeiter des LKA, der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei Kinderwünsche persönlich erfüllen konnten. Stolz übergaben Innenminister Georg Maier (SPD) und Jens Kehr, der Präsident des LKA, 82 liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke und einen Spendenscheck an die Adressaten „Balu und Du“ sowie „Haus der Lebensfreude“ und Christophorusschule des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland.