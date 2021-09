Polizisten in Erfurt angegriffen und bespuckt: Gewalttätiger Ladendieb in Haft

Erfurt. In Erfurt hat ein gewalttätiger Ladendieb die Polizei gleich mehrfach beschäftigt. Sein aggressives Verhalten endete schließlich in der JVA.

Ein 36-Jähriger beschäftigte Freitag bis Samstagnachmittag in Erfurt neben mehreren Polizisten auch Pflegepersonal und Justiz. Der Mann hatte laut Polizei am Freitag aus einem Geschäft in der Innenstadt gleich mehrere Bekleidungsartikel gestohlen, konnte allerdings durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie einem achtsamen Polizisten, der sich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, gestellt werden. Der Ladendieb habe den einschreitenden Polizisten daraufhin unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Selbst nach Eintreffen weiterer uniformierter Kräfte verhielt sich der Herr äußerst aggressiv und soll dabei in deren Richtung getreten, sie bespuckt und beleidigt haben. Um den Mann im Zaum zuhalten sei er schließlich gefesselt worden.

Aufgrund der extremen Stimmungsschwankungen des 36-Jährigen und dessen anhaltend aggressiven Verhaltens musste er über Nacht in einem Erfurter Krankenhaus medizinisch betreut und polizeilich bewacht werden, hieß es.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann am Freitag bereits mehrere Diebstähle begangen hatte, sodass er am Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt sei und anschließend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

