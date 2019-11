Nach Kampfende kam es außerhalb des Boxringes zu einer wilden Schlägerei am 22. April 2017. Wer dafür verantwortlich ist, das wird gerade vor dem Amtsgericht in Erfurt verhandelt.

Der Prozess am Amtsgericht Erfurt, bei dem seit Wochen eine Schlägerei nach einem Boxkampf in der Messehalle im Jahr 2017 aufgeklärt werden soll, ist am Donnerstag fortgesetzt worden - mit einigen spannenden Wendungen: