Radfahrerin schwer verletzt - Serie von Einbrüchen

Eine 64-jährige Frau fuhr am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrrad in der Maximilian-Welsch-Straße stadteinwärts. Da auf ihrer Fahrspur ein Auto parkte, fuhr sie auf die Gegenspur und überholte den Wagen. Als sie wieder einscherte, fuhr vom Straßenrand ein Autofahrer los, der die Frau offenbar übersehen hatte.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Fahrradfahrerin aus. Auf der nassen Straße kam sie ins Schlingern und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Bein zu. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Serie von Lauben-Einbrüchen

In insgesamt 17 Gartenlauben brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Kleingartenanlage Am Bachstelzenweg in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Datschen und richteten dabei erhebliche Sachschäden an. Da noch nicht alle Laubenpieper erreicht wurden, kann noch nicht gesagt werden was die Langfinger alles mitgehen ließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde vor allem Mobiliar entwendet.

Skodas in Tiefgarage aufgebrochen

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage in der Innenstadt von Erfurt zu. Sie hatten es gleich auf zwei Skoda Octavia abgesehen. Bei beiden Autos wurden in die Scheiben eingeschlagen. In einem Wagen wurden die Täter nicht fündig. In dem zweiten Octavia stahlen die Diebe ein Werkzeugset und ein Diagnosegerät im Wert von mehreren hundert Euro.