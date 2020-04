Radwege am Juri-Gagarin-Ring

Der neu gegründete Radentscheid Erfurt n. e. V. setzt sich für eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ein. Nach dem Vorbild von über 30 anderen Radentscheiden in Deutschland wollen sich die Mitglieder in Erfurt mit ihren Zielen an die Politik und die Stadtverwaltung wenden. Um die fünf Ziele des Radentscheids durchzusetzen, wird aktuell ein Bürgerbegehren für den Sommer 2020 vorbereitet.

Gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen – etwa dem BUND Erfurt, VCD Erfurt und ADFC Erfurt – verlangt der Radentscheid bei der Fahrbahnerneuerung des Juri-Gagarin-Rings (von der Bahnhofstraße bis zur Lachsgasse) in diesem Sommer eine langfristige Umfunktionierung der jeweils äußeren Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen zu baulich abgegrenzten Radwegen.