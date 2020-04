Erfurt. Bereits Anfang Januar beraubten zwei Männer eine Supermarkt-Mitarbeiterin in Erfurt. Nun hat die Polizei Fotos (im Artikeltext) von den mutmaßlichen Tätern veröffentlicht.

Räuberischer Diebstahl in Erfurt im Januar: Wer kennt diese Männer?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Räuberischer Diebstahl in Erfurt im Januar: Wer kennt diese Männer?

Demnach betraten die zwei der Polizei noch unbekannten Männer am 9. Januar 2020 kurz vor Ladenschließung einen Supermarkt in Erfurt. Zu dieser Zeit wollte eine Mitarbeiterin gerade mit der Kasse in das Mitarbeiterbüro gehen, um hier die Tagesabrechnung zu erledigen.

Einer der mutmaßlichen und von der Polizei Erfurt gesuchten Täter. Foto: LPI Erfurt

Laut Polizei lenkte in diesem Moment einer der beiden Täter Frau ab, indem er mit Absicht ein Glas zu Boden warf. Der andere Täter nutzte nun den Überraschungseffekt aus und entriss der überraschten Frau die Kasse mit den Einnahmen. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Beide Täter flüchteten anschließend mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die nun zur Fahndung ausgeschriebenen Männer erbeuteten etwa 1000 Euro Bargeld.

Die Kripo Erfurt ermittelt gegen die zwei noch Unbekannten wegen Raub und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kennt die Männer und kann Angaben zur Identität oder deren Aufenthaltsort machen?

Der zweite mutmaßliche und von der Polizei Erfurt gesuchte Täter. Foto: LPI Erfurt

Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter der Telefonnummer 0361 / 7443-1421 oder 0361 / 7443-1198 unter Angabe der Fall-Nummer 7454 entgegen.