Raubüberfall in Erfurt: 34-Jähriger durch Messerattacke verletzt

Erfurt. In Erfurt wurde ein 34-Jähriger von drei bisher Unbekannten angegriffen und durch eine Messerattacke verletzt.

Am Dienstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann in Erfurt am Leipziger Platz von drei unbekannten Männern angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, bedrohten die Männer den 34-Jährigen mit einem Messer und wollten seinen Rucksack.

Sie zerschnitten mit dem Messer sein T-Shirt und fügten ihm eine leichte Schnittverletzung zu. Dem Mann konnte sich losreißen und flüchten. Er verständigte die Polizei, die umgehend die Fahndung nach den Tätern einleitete. Das Trio sei laut Polizei jedoch bereits über alle Berge gewesen und konnte nicht gefasst werden.

