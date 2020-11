Reinhardt über Rechtsstreit mit RWE: „Insolvenzantrag entbehrt jeder Grundlage“

In Bedrängnis: Insolvenzverwalter Volker Reinhardt.

Erfurt. Die ehemaligen Investoren des FC Rot-Weiß Erfurt hatten ein Verfahren gegen den Verwalter Volker Reinhardt beim Amtsgericht angezeigt. So äußert sich Reinhardt zu den Vorgängen.

Der juristische Streit zwischen Volker Reinhardt, der seit rund zweieinhalb Jahren die Insolvenz des FC Rot-Weiß verwaltet, und ehemaligen Investoren des Vereins geht in die nächste Runde. Wie ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichts am Mittwoch bestätigte, hat die A.S.G.V. Grundbesitz Verwaltung GmbH die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ge­gen Reinhardt in seiner Funktion als Insolvenzverwalter des Fußballclubs gestellt. Ein Vorgang, über den zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte.