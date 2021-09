Requiem für den unbekannten Verfolgten

Das Ensemble voicemade aus Leipzig gestaltet das Eröffnungskonzert der Erfurter Kirchenmusiktage 2021 am Samstag in der Augustinerkirche mit zwei Aufführungen.

Erfurt. Eintrittskarten gibt es für die Erfurter Kirchenmusiktage in diesem Jahr nicht. Ausnahme ist das Konzert im Rahmen der Achava-Festspiele.

Drei Stimmen, die einst den Thomanerchor bereicherten, und drei Sängerinnen machen das A-capella Ensemble voicemade aus. Die jungen Leute bestreiten das Eröffnungskonzert der Erfurter Kirchenmusiktage 2021, das am Samstag wegen der Corona-Einschränkungen gleich zweimal in der Kirche des Augustinerklosters zu erleben ist. 17 Uhr und noch einmal 19.30 Uhr erklingen Werke von Gabrieli, Parry, Chilcott und anderen.

Bis Samstag, 25. September, werden sieben Konzerte aufgeführt. Eintrittskarten sind für dieses Jahr nicht vorgesehen. „Spenden sind aber willkommen“, erklärt Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth. „Eine Ausnahme macht das Requiem von Hans Heller, das am Donnerstag, 23. September, 19.30 Uhr, im Dom erklingt“, sagt Domorganist Silvius von Kessel. Das Requiem für einen unbekannten Verfolgten wurde wiederentdeckt und wird jetzt erst uraufgeführt. Es gelangt im Rahmen der Achava-Festspiele zu Gehör. Dafür müssen Tickets erworben werden. Zudem erklingt an diesem Abend Musik von Bernstein und zwei eigens von Silvius von Kessel komponierte Klavierwerke.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Miniorgel zum Zusammenbauen und zum Spielen am Weltkindertag

Der Internationale Kindertag am Montag, 20. September, ist ab 15 Uhr gleichzeitig im Dom, in der Cruciskirche (Neuwerkskirche) sowie im Predigerkloster und der Predigerkirche zu erleben. In den Kirchen gibt es jeweils 15, 16 und 17 Uhr Orgelführungen mit Silvius von Kessel, Crucis-Organist Martin Schwabenhaus und Matthias Dreißig. Im Predigerkloster gibt es für Kinder eine kleine Orgel zum Anfassen, Spielen und Bauen. „Die Landeskirche hat einen kleinen Orgelbausatz, der zu jeder vollen Stunde aufgebaut wird und spielbar ist“, erklärt Dietrich Ehrenwerth. Darüber hinaus gibt es viele Angebote für die Mädchen und Jungen rund um die Orgel.

Fagottquartett mit dem Kontrafagott als tiefstem Vertreter der Holzblasinstrumente

Die Matinee am Sonntag ist in den Ablauf der Bistumswallfahrt integriert. „Das Fagottquartett bassonobble – das sind drei Fagotte und ein Kontrafagott – spielt 11.30 Uhr in der Predigerkirche“, erklärt Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig.

Zu allen Konzerten sind Informationen auf der Internetseite www.kirchenmusik-erfurt.de zu finden. Alle Veranstaltungen im Überblick:

Samstag, 18. September, 17 und 19.30 Uhr, Augustinerkirche: Eröffnungskonzerte des Ensembles voicemade (Gabrieli, Parry, Chilcott)

Sonntag, 19. September, 11.30 Uhr, Predigerkirche: Matinee mit dem Fagottquartett bassonoble (Bach, Lussier, Posegga)

Zum Weltkindertag am 20. September, ab 15 Uhr, Dom, Cruciskirche und Predigerkirche: Orgelführungen; Orgel zum Anfassen und Spielen und Bauen in Predigerkirche und -kloster

Dienstag, 21. September, 19.30 Uhr, Dom St. Marien: Gregorianischer Choral mit der Domschola

Mittwoch, 22. September, 19.30 Uhr, Predigerkirche: Mitteldeutsches Kammerorchester und Orgel (Rheinberger, Poulenc, Barber)

Donnerstag, 23. September, 19.30 Uhr, Dom St. Marien: Hans Heller – Requiem (Bestandteil der Achava-Festspiele, Karten ab 25 Euro) mit MDR-Rundfunkchor und -Sinfonieorchester (Hans Heller, Bernstein, von Kessel)

Samstag, 25. September, 19.30 Uhr, Dom St. Marien, Abschlusskonzert mit WeimarBaroque (Vivaldi, Bach, Händel)

Lesen Sie hier mehr Erfurt-Artikel.