Restkarten für Benefizkonzert

Für das heutige Benefizkonzert „The sound of da Police“ gibt es noch Karten an der Abendkasse. Das Polizeimusikkorps spielt für soziale Projekte in Erfurt. Der bekannte Organist Nico Wieditz spielt zudem drei Stücke mit dem Orchester zusammen, ein weiteres Stück gibt er aus freien Gedanken zu Gehör, ohne irgendwelche Noten. Das Benefizkonzert findet heute ab 19 Uhr in der Thomaskirche (Schillerstraße) statt. Es erklingen bekannte Filmmelodien, Rockmusik und andere berühmte Lieder.