„Rupfi“-Nachfolger steht – Christbaum auf Erfurter Domplatz gestellt

Per Tieflader rollte er in den Morgenstunden auf den Domplatz. Ein Kran und geschickte Arbeiter brachten ihn am Nachmittag in die Senkrechte – den großen Christbaum des Erfurter Weihnachtsmarktes.

Baum für Erfurter Weihnachtsmarkt

Die Weißtanne stammt aus dem Eichsfeld und stand dort bisher in einem Kindergarten. Nun solle er die Augen der Kinder und natürlich aller Gäste des Erfurter Weihnachtsmarktes zum Strahlen bringen. Ob er es aber wieder zum Medienstar schafft, wie sein liebevoll Rupfi genannter Vorgänger in Jahr 2018? Ein bisschen Werbung kann die Stadt ja immer gebrauchen, auch wenn der Erfurter Markt es unter die schönsten Europas schaffte. Da passt es gut, dass auch ohne sympathisch-zerrupften Tannenbaum Erfurt wieder in einem „Schönheitswettbewerb“ auf die ersten Plätze schaffte.

Baum für den 169. Erfurter Weihnachtsmarkt aufgestellt Baum für den 169. Erfurter Weihnachtsmarkt aufgestellt Eine gut 22 Meter hohe Weißtanne ist am 11.11. 2019 auf dem Erfurter Domplatz aufgestellt worden. Foto: Marco Schmidt Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Platz 1 in Deutschland: Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt

„Die unterschätzten Städte Europas“ heißt ein neuer Reise-Bildband aus dem Dumont Reiseverlag. Wie der Titel schon offenbart, werden in dem Buch Städte vorgestellt, die noch hinter großen Namen stehen. „Wer lieber in Deutschland bleiben möchte“, so der Verlag zur Auswahl für das Bauch, „sollte sich weniger auf Berlin konzentrieren, sondern der Stadt Erfurt einen Besuch abstatten. Diese bietet ein wunderschönes Altstadtambiente, nicht zuletzt durch ihre 125 Meter lange Krämerbrücke.“

Und eben auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt 2019 in Erfurt: Programm, Öffnungszeiten und Anreise